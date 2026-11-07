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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 15.40 WIB

Everton Bangkit Kalahkan Coventry City 3-1

Penyerang Everton Thierno Barry merayakan golnya ke gawang Coventry City pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Jumat (6/11/2026) waktu setempat. ANTARA/HO-Everton FC - Image

Penyerang Everton Thierno Barry merayakan golnya ke gawang Coventry City pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Jumat (6/11/2026) waktu setempat. ANTARA/HO-Everton FC

JawaPos.com - Everton bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Coventry City 3-1 pada pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, berkat dua gol Thierno Barry.

Berdasarkan catatan Liga Inggris, Jumat waktu setempat, Everton membalikkan keadaan melalui dua gol Barry dan satu gol Kiernan Dewsbury-Hall setelah Coventry lebih dahulu unggul lewat Yann Gboho.

Kemenangan tersebut mengangkat Everton ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 16 poin dari 10 pertandingan, terpaut delapan poin dari Arsenal di puncak klasemen.

Sementara itu, Coventry tertahan di posisi ke-16 dengan sembilan poin dari 10 pertandingan, unggul dua poin dari zona degradasi.

Everton mengawali pertandingan dengan menekan pertahanan Coventry melalui peluang Harrison Armstrong, tetapi tendangannya masih dapat diblok pemain lawan.

Coventry kemudian memberikan perlawanan melalui Jack Rudoni dan Victor Torp, namun belum mampu mencetak gol hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Coventry mengejutkan tuan rumah setelah Yann Gboho mencetak gol pada menit ke-52 untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Everton merespons empat menit kemudian melalui sundulan Barry yang memanfaatkan umpan silang Vitali Mykolenko untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Barry kembali mencetak gol pada menit ke-61 untuk membalikkan keadaan sekaligus membawa Everton unggul 2-1.

Editor: Banu Adikara
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