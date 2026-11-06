Prediksi Skor Everton vs Coventry City: The Toffees Menang, Tim Tamu Terancam Zona Merah!

Thierno Barry menjadi tumpuan lini depan Everton saat menghadapi Coventry City dalam upaya mengejar kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi. (Everton)
JawaPos.com — Everton diprediksi mengalahkan Coventry City 2-1 di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB untuk memburu kemenangan ketiga beruntun sekaligus menambah tekanan terhadap tim tamu di papan bawah Liga Inggris.
The Toffees datang sebagai penghuni peringkat ketujuh, sedangkan Coventry menempati posisi ke-16 dan berisiko semakin dekat dengan zona degradasi jika gagal membawa pulang poin.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membawa modal kemenangan dari penampilan terakhirnya di liga.
Everton baru menaklukkan Newcastle United 1-0 di St James’ Park, sementara Coventry mengalahkan Sunderland dengan skor 3-1.
Meski demikian, kekalahan Coventry tidak otomatis membuat mereka masuk zona merah karena masih bergantung pada hasil pertandingan pesaing.
Situasi tersebut menjadikan duel di markas Everton penting bagi pasukan Frank Lampard untuk menjaga jarak dari ancaman degradasi.
Everton memiliki momentum lebih baik setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Newcastle dalam ajang berbeda.
Sebelum menang di liga, tim asuhan David Moyes juga menyingkirkan lawan yang sama melalui pertemuan di Piala Liga Inggris pada Kamis sebelumnya.
Dua hasil tersebut memperkuat kepercayaan diri Everton setelah aktivitas transfer musim panas mereka sempat mendapatkan kritik.
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