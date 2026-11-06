Prediksi Skor Everton vs Coventry City: Lampard Kembali Sambangi Mantan, The Toffees Diunggulkan

JawaPos.com - Everton akan menjamu Coventry City dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB, menjadi salah satu laga yang menarik perhatian karena mempertemukan David Moyes dengan Frank Lampard.

Lampard akan kembali mengunjungi markas mantan klubnya. Namun, kali ini ia datang dengan status sebagai pelatih Coventry City dan berambisi membawa timnya mencuri poin dari kandang Everton.

Di sisi lain, Everton memiliki target untuk melanjutkan tren positif. Tuan rumah berpeluang mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun di seluruh kompetisi jika mampu mengatasi perlawanan Coventry.

Everton saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan. Sementara itu, Coventry masih berada di posisi ke-16 dengan raihan sembilan poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Everton lebih diunggulkan. Terlebih, The Toffees memiliki modal positif setelah berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 1-0 di St James Park pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri pasukan David Moyes. Sebelumnya, Everton juga berhasil menyingkirkan Newcastle di ajang Piala Liga Inggris. Dua hasil positif itu menjadi modal penting untuk menghadapi Coventry.

Baca Juga:Jack Grealish Absen Melawan Newcastle Usai Everton Menjatuhkan Hukuman atas Pelanggaran Disiplin

Meski demikian, Everton tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Coventry juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.