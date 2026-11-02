Prediksi Skor Newcastle United vs Everton di Liga Inggris: The Magpies Berpeluang Balas Dendam

Newcastle United diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris. (Newcastle United)
JawaPos.com - Newcastle United akan menantang Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Laga ini menjadi kesempatan bagi The Magpies - julukan Newcastle United - membalaskan dendamnya setelah kalah di babak keempat Carabao Cup musim ini.
Newcastle United akan bertindak sebagai tuan rumah pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027. The Magpies dijadwalkan menjamu Everton di St. James Park, Selasa (3/11/2026) pukul 03.00 WIB.
Laga ini menjadi pertemuan kedua beruntun kedua tim setelah sebelumnya bersua di babak keempat Carabao Cup 2026/2027. Newcastle United menelan kekalahan 1-3 dari Everton sekaligus menghentikan langkahnya untuk melaju ke babak perempat final.
Kekalahan tersebut tentu menjadi catatan yang ingin segera dilupakan Newcastle United. Pertandingan ini menjadi momentum tepat bagi anak asuh Matthias Jaissle untuk membalaskan kekalahan tersebut.
Newcastle United punya modal untuk bangkit setelah sebelumnya berhasil bungkam Crystal Palace 2-0 pada pekan kedelapan Liga Inggris. Hasil positif itu sekaligus mengakhiri periode kurang meyakinkan The Magpies yang menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.
Di sisi lain, Everton tentu datang dengan kepercayaan diri setelah menyingkirkan Newcastle dari Carabao Cup. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif tim berjuluk The Toffees itu yang mampu meraih tiga kemenangan dalam empat pertemuan terakhir melawan The Magpies.
Kendati demikian, performa Everton di Liga Inggris justru sedang menurun. Setelah tidak terkalahkan dalam enam pertandingan pertama, tim besutan David Moyes itu kini menelan dua kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak gol.
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Dalam dua laga terakhirnya di liga, Everton menelan kekalahan dari Chelsea dan Arsenal. The Toffees kalah dengan skor identik 0-2 dalam dua laga terakhir tersebut.
Masalah lain yang perlu segera dibenahi Everton adalah performa ketika bermain di luar kandang. Mereka belum meraih kemenangan dari empat laga tandang Liga Inggris musim ini, dengan catatan tiga kali imbang dan sekali kalah.
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