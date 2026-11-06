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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 13.51 WIB

Menang 2-1, Juventus Curi 3 Poin di Kandang AZ Almaar

Nick Woltemade saat Juventus imbang lawan Rennes. (Dok. Juventus) - Image

Nick Woltemade saat Juventus imbang lawan Rennes. (Dok. Juventus)

JawaPos.com - Dua gol dari Teun Koopmeiners dan Randal Kolo Muani membawa Juventus menang 2-1 atas AZ Alkmaar di  Stadion AFAS, Alkmaar, Belanda dalam matchday keempat Liga Europa pada Jumat.

Tiga poin itu membuat Bianconeri naik ke posisi kelima klasemen Liga Europa dengan 10 poin atau dua poin di bawah Benfica, Bournemouth, dan Ferencvaros yang berada di tiga teratas.

AZ Alkmaar menempati peringkat ke-14 dengan enam poin, demikian laman  UEFA.

Juventus unggul lebih dulu pada menit ke-19. Koopmeiners berhasil menyelesaikan umpan Kolo Muani dengan tembakan terarah ke sudut bawah gawang.

Juventus hampir menggandakan  keunggulan setelah tendangan  keras Kerim Alajbegovic melambung tipis di atas mistar.

Juventus benar-benar menggandakan kedudukan pada menit ke-37 berkat gol Kolo Muani yang diawali aksi individual Kolo Muani setelah merebut bola dari penguasaan De Wit.

Penyerang asal Prancis tersebut kemudian membuat umpan satu dua dengan Nick Woltemade, sebelum melewati tekanan Wouter Goes berkat kekuatan fisiknya, untuk  melepaskan tendangan kaki kiri yang bersarang di sudut bawah gawang Alkmaar.

Pada babak kedua, Alkmaar mencoba bangkit dengan meningkatkan tekanan, tapi Juventus mampu meredamnya.

Mereka akhirnya membobol gawang Juventus pada menit ke-88. Mexx Meerdink memperkecil ketertinggalan AZ Alkmaar melalui penyelesaian dari jarak dekat.

Editor: Banu Adikara
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