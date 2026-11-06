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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 12.22 WIB

Presiden Kehormatan JFA Calonkan Diri Jadi Presiden FIFA

Ilustrasi FIFA (Dok. Sky Sports) - Image

Ilustrasi FIFA (Dok. Sky Sports)

JawaPos.com - Presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Kozo Tashima mengumumkan pencalonan diri sebagai presiden FIFA untuk periode berikutnya.

Pria berusia 68 tahun itu mendapat dukungan penuh dari JFA untuk mengikuti pemilihan yang akan berlangsung pada Maret 2027.

"Saya bersyukur dapat mengumumkan ini dengan dukungan penuh JFA," kata Kozo Tashima kepada Sports Nippon seperti dikutip The Guardian dilansir dari Antara pada Kamis (5/11).

Tashima mengumumkan keputusannya setelah rapat JFA di Tokyo, Kamis (5/11).

Dia menjadi tokoh kedua yang mencalonkan diri setelah mantan bek Tottenham Hotspur, Ramon Vega, yang lebih dahulu mengumumkan niatnya untuk maju Oktober lalu.

Tashima menegaskan pencalonannya bukan semata bertujuan memenangkan pemilihan.

Dia ingin membawa nilai-nilai yang selama ini menjadi landasan sepak bola Jepang ke tingkat internasional.

"Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi tentang menyampaikan kepada dunia sikap jujur, sehat, dan berintegritas yang telah dibangun sepak bola Jepang. FIFA membutuhkan nilai-nilai yang selama ini kami lindungi," ujar Kozo Tashima.

Batas akhir pengumuman pencalonan presiden FIFA ditetapkan pada 18 November 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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