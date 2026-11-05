Prediksi Skor Midtjylland vs Ajax: De Godenzonen Incar Kemenangan Kelima Beruntun

Ajax akan menghadapi tantangan tidak mudah saat bertandang ke markas FC Midtjylland dalam lanjutan matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Ajax akan menghadapi tantangan tidak mudah saat bertandang ke markas FC Midtjylland dalam lanjutan matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di MCH Arena, Herning, Denmark, Jumat (6/11/2026) pukul 00.45 WIB.
Kedua tim sama-sama memiliki modal positif menjelang pertemuan ini. Ajax datang dengan catatan empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Sementara itu, FC Midtjylland juga sedang berada dalam performa bagus setelah meraih tiga kemenangan berturut-turut.
Meski demikian, Ajax memiliki sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa pemain penting dipastikan tidak bisa memperkuat tim akibat cedera dan masalah kebugaran. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi pilihan pelatih Míchel Sánchez dalam menentukan susunan pemain.
Berdasarkan laporan resmi klub pada 4 November, Julian Brandt dan Sofyan Amrabat tidak masuk dalam rombongan Ajax yang bertolak ke Denmark. Selain keduanya, beberapa pemain lain seperti Caio Henrique, Anton Gaaei, Viktor Tsygankov, dan Kasper Dolberg juga masih mengalami masalah kebugaran.
Yves Bissouma pun belum bisa dimainkan karena belum memenuhi persyaratan untuk tampil di kompetisi Eropa.
Absennya sejumlah pemain tersebut membuat Ajax harus mencari alternatif, terutama di sektor tengah dan lini depan. Míchel dituntut mampu mengatur komposisi tim agar tetap kompetitif meskipun tidak diperkuat beberapa pemain andalannya.
Pelatih asal Spanyol itu juga masih melihat sejumlah kekurangan dalam permainan Ajax. Penguasaan bola dan kemampuan memberikan tekanan kepada lawan menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.
Ajax diharapkan bisa tampil lebih dominan dibandingkan dua pertandingan sebelumnya. Terlebih, laga tandang melawan Midtjylland membutuhkan konsentrasi tinggi karena tuan rumah memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.
Di sisi lain, FC Midtjylland justru memiliki situasi yang cukup positif. Tim asuhan Mike Tullberg sedang menikmati tren kemenangan dan berpeluang memanfaatkan kondisi Ajax yang tidak sepenuhnya ideal.
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Dukungan suporter di MCH Arena juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi wakil Denmark tersebut. Mereka tentu ingin melanjutkan hasil positif sekaligus mengamankan poin penting di kompetisi Eropa.
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