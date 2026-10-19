Prediksi Skor Viborg FF vs FC Midtjylland: Rekor Tandang Tim Tamu Jadi Ancaman Tuan Rumah

Viborg FF akan menghadapi FC Midtjylland. (istimewa)
JawaPos.com - Viborg FF akan menghadapi FC Midtjylland dalam lanjutan Liga Super Denmark 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Energi Viborg Arena pada Selasa (20/10/2026) pukul 00.00 WIB.
Kedua tim membawa modal berbeda menjelang pertemuan kali ini. Viborg FF baru saja meraih kemenangan atas Randers, sedangkan FC Midtjylland berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang di kompetisi Eropa.
Laga ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Selain itu, catatan pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa pertandingan Viborg FF melawan FC Midtjylland kerap menghadirkan banyak gol.
Baca Juga:Disebut Punya Peran Penting di Lini Tengah, Begini Jawaban Bryan Cristante Jelang AS Roma Lawan Midtjylland
Viborg FF tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan hasil positif. Namun, mereka perlu berhati-hati karena FC Midtjylland memiliki catatan tandang yang cukup impresif di kompetisi domestik.
Viborg FF datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Randers dengan skor 2-0. Dalam pertandingan tersebut, mereka mencatatkan 48 persen penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan, dengan empat di antaranya mengarah tepat ke gawang.
Hanza membuka keunggulan Viborg FF pada menit ke-26. Kemenangan kemudian dipastikan oleh Valgeir Lunddal yang mencetak gol kedua pada menit ke-82.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Viborg FF untuk menghadapi lawan yang memiliki kualitas permainan lebih menantang. Meski berhasil mencatatkan clean sheet pada pertandingan terakhir, konsistensi lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah.
Berdasarkan catatan statistik dalam enam pertandingan terakhir, Viborg FF kebobolan delapan gol dalam lima laga. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan mereka masih berpotensi memberikan ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang.
Tantangan semakin besar karena Viborg FF belum mampu mengalahkan FC Midtjylland dalam empat pertemuan liga terakhir. Mereka perlu tampil lebih disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini serang tim tamu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022