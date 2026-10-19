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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Prediksi Skor Viborg FF vs FC Midtjylland: Rekor Tandang Tim Tamu Jadi Ancaman Tuan Rumah

Viborg FF akan menghadapi FC Midtjylland. (istimewa) - Image

Viborg FF akan menghadapi FC Midtjylland. (istimewa)

JawaPos.com - Viborg FF akan menghadapi FC Midtjylland dalam lanjutan Liga Super Denmark 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Energi Viborg Arena pada Selasa (20/10/2026) pukul 00.00 WIB.

Kedua tim membawa modal berbeda menjelang pertemuan kali ini. Viborg FF baru saja meraih kemenangan atas Randers, sedangkan FC Midtjylland berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang di kompetisi Eropa.

Laga ini diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Selain itu, catatan pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa pertandingan Viborg FF melawan FC Midtjylland kerap menghadirkan banyak gol.

Viborg FF tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan hasil positif. Namun, mereka perlu berhati-hati karena FC Midtjylland memiliki catatan tandang yang cukup impresif di kompetisi domestik.

Viborg FF datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Randers dengan skor 2-0. Dalam pertandingan tersebut, mereka mencatatkan 48 persen penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan, dengan empat di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Hanza membuka keunggulan Viborg FF pada menit ke-26. Kemenangan kemudian dipastikan oleh Valgeir Lunddal yang mencetak gol kedua pada menit ke-82.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Viborg FF untuk menghadapi lawan yang memiliki kualitas permainan lebih menantang. Meski berhasil mencatatkan clean sheet pada pertandingan terakhir, konsistensi lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah.

Berdasarkan catatan statistik dalam enam pertandingan terakhir, Viborg FF kebobolan delapan gol dalam lima laga. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan mereka masih berpotensi memberikan ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang.

Tantangan semakin besar karena Viborg FF belum mampu mengalahkan FC Midtjylland dalam empat pertemuan liga terakhir. Mereka perlu tampil lebih disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini serang tim tamu.

Editor: Edi Yulianto
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