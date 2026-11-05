Prediksi Skor Trabzonspor vs Freiburg: Mohamed Salah Jadi Andalan

JawaPos.com - Trabzonspor akan menghadapi Freiburg pada pertandingan ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Papara Park, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB.

Tuan rumah memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi wakil Jerman tersebut. Trabzonspor sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Catatan itu membuat mereka cukup percaya diri untuk kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

Baca Juga:Iraola Bela Keputusan Mainkan Barcola sebagai Striker saat Liverpool Kalah dari Fenerbahce

Selain performa tim yang sedang meningkat, perhatian juga tertuju kepada Mohamed Salah. Pemain asal Mesir tersebut menjadi salah satu andalan Trabzonspor dalam membangun serangan. Kemampuannya dalam mengolah bola dan mencari ruang di pertahanan lawan bisa menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Freiburg.

Trabzonspor juga memiliki catatan bagus dalam dua pertandingan awal fase liga Conference League. Mereka berhasil mengalahkan KuPS dengan skor 4-2, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 2-0 atas Hearts.

Hasil tersebut membuat Trabzonspor memiliki enam poin dari dua pertandingan. Kemenangan atas Freiburg tentu akan semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju fase berikutnya.

Pelatih Thomas Reis diperkirakan tetap mengandalkan permainan agresif dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap serta kekuatan lini depan. Namun, Trabzonspor tetap harus memperhatikan kondisi kebugaran sejumlah pemain sebelum menentukan komposisi terbaik.

Beberapa pemain masih belum bisa diturunkan karena masalah kebugaran. Franculino dan Aral Simsir dipastikan belum tersedia hingga jeda internasional, sedangkan Sidny Lopes Cabral harus absen karena menjalani hukuman skorsing.

Meski demikian, Trabzonspor masih memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan. Ozan Tufan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah, sementara Mohamed Salah dan Saviolo diharapkan mampu memberikan ancaman dari sisi serangan.

Di kubu lawan, Freiburg datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat setelah meraih dua kemenangan dalam pertandingan domestik. Tim asuhan Julian Schuster sebelumnya mengalahkan Wolfsburg dengan skor 3-2 di DFB-Pokal, kemudian menundukkan Augsburg 2-1 di Bundesliga.