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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.15 WIB

Manchester United Waspada! Donyell Malen Datang ke Old Trafford dengan Ketajaman Luar Biasa

Manchester United Harus Waspada atas Old Trafford (x @manutd) - Image

Manchester United Harus Waspada atas Old Trafford (x @manutd)

JawaPos.com - Donyell Malen menjelma jadi salah satu penyerang paling tajam di sepak bola Eropa sepanjang 2026.

Performa luar biasa bersama AS Roma membuat namanya mencuri perhatian, bahkan melampaui sejumlah striker ternama seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland dalam catatan gol dari permainan terbuka.

Kini, ketajaman pemain asal Belanda tersebut menjadi ancaman bagi Manchester United yang akan menghadapi Roma di Liga Champions.

Menurut laporan Sky Sports, Malen menjadi pencetak gol terbanyak dari permainan terbuka di antara pemain yang berlaga di liga-liga utama Eropa sepanjang tahun ini.

Ia telah mengoleksi 18 gol, unggul dua gol dari Lamine Yamal dan empat gol dari sejumlah pesaing lainnya. Catatan tersebut memperlihatkan perubahan besar dalam perjalanan karier pemain berusia 27 tahun itu.

Performa Malen makin menonjol sejak bergabung dengan Roma dari Aston Villa. Setelah mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan Serie A selama masa peminjaman musim lalu, ia tampil lebih produktif pada musim ini.

Malen bahkan mengawali kiprahnya dengan mencetak hattrick melawan Fiorentina dan melanjutkan tren positif melalui gol-gol penting di kompetisi domestik maupun Liga Champions.

Salah satu faktor utama kebangkitan Malen adalah keputusan pelatih Gian Piero Gasperini yang menempatkannya sebagai penyerang tengah.

Sebelumnya, Malen kerap dimainkan di berbagai posisi lini depan ketika memperkuat Borussia Dortmund dan Aston Villa.

Padahal, pemain tersebut merasa lebih nyaman berada dekat dengan gawang lawan untuk memaksimalkan naluri mencetak golnya.

Editor: Hanny Suwindari
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