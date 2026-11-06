Mirwan Suwarso Buka Suara, Real Madrid Harus Siapkan 80 Juta Euro untuk Pulangkan Nico Paz

JawaPos.com – Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, mengungkapkan syarat bagi Real Madrid jika ingin memulangkan mantan pemain akademinya, Nico Paz. Raksasa Spanyol tersebut harus menebus klausul pembelian kembali (buy-back) senilai 80 juta euro pada bursa transfer musim panas mendatang.

Nico Paz diprediksi menjadi salah satu komoditas panas di bursa transfer menyusul performa impresifnya bersama Como 1907, baik di Liga Italia maupun Liga Champions 2026/2027.

Gelandang berusia 22 tahun itu telah mengemas enam gol dan delapan assist di seluruh kompetisi musim ini. Khusus di Liga Champions, Paz bahkan mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam dua pertandingan terakhir.

Penampilan tersebut membuat sejumlah klub besar mulai menunjukkan ketertarikan. Manchester United, Chelsea, Arsenal, hingga Real Madrid dikabarkan memantau situasi pemain asal Argentina tersebut.

Real Madrid memiliki hubungan khusus dengan Paz karena sang pemain pernah menimba ilmu di akademi klub berjuluk Los Blancos tersebut.

Namun, Mirwan Suwarso menegaskan bahwa klub-klub peminat harus menunggu hingga bursa transfer musim panas jika ingin merekrut Paz. Ia juga menilai kecil kemungkinan ada klub yang bersedia mengeluarkan biaya besar untuk memboyong sang pemain pada bursa transfer Januari.

“Untuk musim dingin ini sih kecil kemungkinan dia ke mana-mana, kecuali ada yang mau beli dia dengan harga mahal banget,” kata Mirwan, dikutip dari siniar Bincang Bola Jawa Pos TV, Jumat (6/11/2026).

“Saya enggak pernah mikir terlalu jauh atau mengandai-andai. Kalau belum kejadian, ngapain dipikirin sih? Percuma, kita akhirnya kayak orang paranoia,” tambahnya.

Real Madrid Punya Klausul Buy-back Nico Paz Meski sejumlah klub tertarik, Real Madrid memiliki keuntungan tersendiri dalam perburuan Nico Paz. Los Blancos diketahui mempunyai klausul buy-back senilai 80 juta euro atau sekitar Rp 1,62 triliun untuk memulangkan mantan pemain akademinya tersebut.