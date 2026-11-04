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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.12 WIB

Posisi Michael Carrick Terancam, Manchester United Mulai Lirik Calon Pengganti

Michael Carrick (x @utdjournalist) - Image

Michael Carrick (x @utdjournalist)

JawaPos.com - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United kembali menjadi perhatian setelah rentetan hasil mengecewakan yang dialami klub.

Kekalahan 0-3 dari Bournemouth menjadi salah satu pemicu meningkatnya tekanan terhadap sang pelatih.

Situasi tersebut membuat manajemen klub dikabarkan mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menentukan arah tim ke depannya.

Menurut laporan Sky Sports, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann disebut sebagai dua kandidat utama apabila klub memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Carrick.

Keduanya dinilai sebagai sosok yang berpotensi menangani proyek baru di Old Trafford, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai pergantian pelatih.

Situasi internal klub juga menjadi perhatian setelah CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox terlihat mendatangi pusat latihan Carrington untuk membahas masa depan tim. Carrick sendiri turut hadir di kompleks latihan tersebut.

Pertemuan para petinggi klub memunculkan spekulasi bahwa Manchester United sedang mengevaluasi kondisi tim setelah hasil buruk yang mereka raih.

Di tengah ketidakpastian tersebut, dukungan suporter terhadap Carrick juga menjadi bagian dari perbincangan.

Sebagian penggemar menilai masalah Manchester United tidak hanya terletak pada pelatih, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pemain, kebijakan transfer, dan pengelolaan klub. Karena itu, pergantian pelatih dianggap belum tentu menjadi solusi menyeluruh.

Hingga informasi yang tersedia dalam rangkuman Sky Sports tersebut, belum ada keputusan resmi mengenai kelanjutan posisi Carrick maupun penunjukan penggantinya.

Editor: Hanny Suwindari
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