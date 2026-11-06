Kata-Kata Cristiano Ronaldo saat Umumkan Pensiun dari Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi usai tinggalkan Timnas Portugal. (@cristiano/Instagram).
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo akhirnya mengumumkan keputusan besar dalam perjalanan kariernya. Pada Kamis, megabintang berusia 41 tahun tersebut menyatakan pensiun dari sepak bola internasional setelah 23 tahun membela Timnas Portugal.
Ronaldo mengakhiri pengabdiannya dengan catatan luar biasa, yakni 146 gol dalam 234 penampilan. Torehan tersebut menjadikannya pencetak gol sekaligus pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional pria.
Pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video panjang yang diunggah di Instagram. Dalam pesan perpisahannya, Ronaldo menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Portugal sekaligus menjelaskan betapa berat keputusan untuk mengakhiri perjalanan bersama tim nasional.
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"Kepada rakyat Portugal, telah tiba saatnya untuk mengembalikan nomor punggung tujuh tim nasional yang menjadi milik kita semua. Saya tidak pernah merasa nomor itu hanya milik saya," kata Ronaldo dalam video tersebut.
"Namun selama 23 tahun saya memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk mengenakannya, mempertahankannya, dan membawanya ke stadion-stadion di seluruh dunia. Hari ini telah tiba waktunya untuk menyerahkannya kepada masa depan."
"Ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ada keputusan yang tidak hanya dibuat dengan kepala; keputusan itu juga dibuat dengan hati."
Keputusan tersebut diumumkan hanya sehari sebelum Jorge Jesus mengumumkan daftar pemain Portugal untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark dan Wales.
Pengumuman ini juga datang setelah Ronaldo menjalani skorsing 30 hari yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF). Hukuman tersebut diberikan setelah sang penyerang meninggalkan kamp tim nasional pada jeda internasional sebelumnya akibat perselisihan dengan Jorge Jesus mengenai kesempatan bermain.
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