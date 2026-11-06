Media Portugal Soroti Perbedaan Pensiunnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dari Timnas

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Portugal pada usia 41 tahun. Sang megabintang meninggalkan tim nasional dengan catatan luar biasa, yakni 146 gol dalam 234 penampilan, serta pencapaian terbesar berupa keberhasilan menjuarai Euro 2016.
Dalam pesan perpisahan yang emosional, Ronaldo mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap menyerahkan jersey nomor 7 kepada generasi berikutnya.
"Kepada rakyat Portugal, hari telah tiba untuk mengembalikan jersey nomor 7 tim nasional kita. Saya tidak pernah merasa itu sepenuhnya milik saya. Tetapi selama 23 tahun saya memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk mengenakannya, mempertahankannya, dan membawanya ke stadion-stadion di seluruh dunia.”
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“Hari ini saatnya telah tiba untuk menyerahkannya kepada masa depan. Ini bukanlah keputusan yang mudah, karena ada keputusan yang tidak hanya dibuat dengan kepala. Keputusan itu juga dibuat dengan hati."
Ronaldo tentu meninggalkan warisan besar sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Namun, pengumuman pensiunnya tidak sepenuhnya berlangsung dalam suasana bahagia.
Sebelum mengambil keputusan tersebut, penyerang Al-Nassr itu terlibat perselisihan dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus, terkait kesempatan bermain. Bahkan, Ronaldo sempat meninggalkan kamp pelatihan tim nasional setelah ketegangan dengan sang pelatih.
Sebagian pihak menilai Ronaldo seharusnya mengakhiri karier internasionalnya lebih awal. Penurunan performa yang dianggap mulai terlihat juga memunculkan anggapan bahwa kehadirannya justru menghambat perkembangan tim.
Situasi tersebut membuat media Portugal menyoroti bagaimana perpisahan Ronaldo dengan tim nasional sangat berbeda dibandingkan Lionel Messi ketika mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama Argentina.
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