Mantan Klub dan Rekan Setim Beri Penghormatan atas Pensiunnya Cristiano Ronaldo dari Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Portugal sebelum lawan Denmark. Akun timnas Portugal kehilangan lebih dari 700 ribu pengikut. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menerima banyak penghormatan dari mantan klub dan rekan setimnya setelah mengumumkan pengunduran diri dari tugas internasional bersama timnas Portugal.
Ronaldo, yang tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sekaligus pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional pria, mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Portugal pada Kamis. Ia menutup karier internasional dengan catatan 146 gol dalam 234 pertandingan.
Sejumlah klub yang pernah dibelanya, termasuk Manchester United, Juventus, dan Sporting CP, turut menyampaikan apresiasi atas kontribusinya. Beberapa mantan rekan setimnya juga memberikan penghormatan kepada pemain yang telah menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Portugal tersebut.
Manchester United dan Sporting CP Sampaikan Penghormatan
Melansir ESPN, Manchester United menjadi salah satu klub yang lebih dulu memberikan penghormatan kepada mantan pemainnya tersebut.
"Selamat atas karier internasional yang luar biasa, Cristiano. Nikmati masa pensiunmu," tulis United di samping gambar kambing, yang menandakan dia sebagai 'pemain terbaik sepanjang masa'.
Sporting CP, klub Portugal tempat Ronaldo memulai perjalanan karier profesionalnya, juga menyampaikan pesan khusus.
"Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Bangsa kami. Selamanya dalam sejarah Portugal."
Juventus, klub yang pernah dibela Ronaldo selama tiga musim, turut memberikan apresiasi atas perjalanan panjangnya bersama tim nasional.
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