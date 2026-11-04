Prediksi Al Rayyan vs Al-Nahda di ACL Two: Wesley dan Mitrovic Jadi Andalan Tuan Rumah

Ilustrasi sepak bola.
JawaPos.com - Al Rayyan SC akan kembali menghadapi Al-Nahda dalam lanjutan penyisihan Grup C AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar, Rabu (4/11/2026) malam.
Kick-off dijadwalkan pukul 23.00 WIB. Al Rayyan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan setelah menunjukkan hasil meyakinkan pada pertemuan pertama kedua tim.
Pekan lalu, tepatnya 28 Oktober 2026, Al Rayyan sukses mengalahkan Al-Nahda dengan skor 4-1. Hasil tersebut menjadi gambaran perbedaan performa kedua tim, terutama dalam hal efektivitas serangan.
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Bermain di hadapan pendukung sendiri, Al Rayyan tentu ingin kembali mendapatkan tiga poin. Kemenangan juga penting bagi klub asal Qatar tersebut untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.
Al Rayyan memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Wesley dan Gabriel Pereira diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Keduanya memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan dan penyelesaian akhir.
Selain itu, kehadiran Aleksandar Mitrovic memberikan pilihan lain bagi Al Rayyan dalam membangun serangan. Penyerang tersebut memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti.
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Pelatih Vicente Moreno diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Komposisi tersebut memungkinkan Al Rayyan bermain menyerang sekaligus menjaga keseimbangan di lini tengah.
Di sisi lain, Al-Nahda datang dengan pekerjaan rumah yang cukup berat. Wakil Oman tersebut masih kesulitan mendapatkan hasil positif di Grup C dan berada di posisi keempat dengan koleksi satu poin.
Kekalahan 1-4 dari Al Rayyan pada pertandingan sebelumnya menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki. Lini pertahanan Al-Nahda harus bekerja lebih disiplin jika tidak ingin kembali mengalami kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah.
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