Prediksi Skor Arsenal vs Hull City: The Gunners Bidik Jarak 6 Poin dari Manchester City

Arsenal membidik kemenangan atas Hull City di Emirates Stadium untuk memperlebar keunggulan sementara atas Manchester City menjadi enam poin. (Arsenal)
JawaPos.com — Arsenal membidik kemenangan atas Hull City di Emirates Stadium pada Sabtu untuk memperlebar keunggulan menjadi enam poin sementara dari Manchester City di puncak Premier League.
Berbekal 24 poin dalam sembilan pertandingan dan empat kemenangan liga beruntun, The Gunners diprediksi menang 2-0 sekaligus menambah tekanan kepada pesaing terdekatnya dalam perburuan gelar.
Peluang itu terbuka karena Manchester City baru menghadapi Nottingham Forest setelah pertandingan Arsenal dimulai.
Dengan selisih awal tiga poin, kemenangan akan membuat pasukan Mikel Arteta menunggu hasil rivalnya dalam posisi lebih nyaman.
Namun, Hull memiliki kebiasaan merepotkan lawan lewat hasil imbang yang tidak boleh dianggap sepele. Tim promosi tersebut sudah lima kali berbagi poin, termasuk tiga kali dalam empat pertandingan liga terakhirnya.
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Arsenal lebih diunggulkan karena sedang menikmati momentum kemenangan dan masih sempurna ketika bermain di kandang pada Premier League musim ini.
Mereka menjadi satu-satunya klub yang mempertahankan rekor tersebut dalam kompetisi 2026/2027.
Kepercayaan diri tuan rumah semakin tinggi setelah mengalahkan Liverpool di Anfield melalui gol Kai Havertz.
Hasil itu mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali memenangi pertandingan liga di markas Liverpool setelah 14 tahun.
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