Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 05.01 WIB

Kiper Andorra Merasa Terpukul dengan Kabar Kematian Jesus de Miguel

Kiper Andorra Jesus Owono&nbsp;dilaporkan sangat terpukul setelah Jesus de Miguel meninggal dunia akibat benturan. Sang kiper menangis dan berdoa di ruang ganti. (ig @1owono1) - Image

Kiper Andorra Jesus Owono&nbsp;dilaporkan sangat terpukul setelah Jesus de Miguel meninggal dunia akibat benturan. Sang kiper menangis dan berdoa di ruang ganti. (ig @1owono1)

JawaPos.com - Kiper Andorra Jesus Owono dilaporkan mengalami tekanan emosional mendalam setelah mengetahui kabar meninggalnya striker CD Tenerife, Jesus de Miguel.

Keduanya terlibat benturan dalam pertandingan divisi dua Spanyol yang berujung pada tragedi memilukan.

De Miguel sempat mendapatkan perawatan medis darurat di lapangan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

Namun, kondisinya terus memburuk hingga kabar meninggalnya sang pemain dikonfirmasi pada Selasa (3/11).

Kabar tersebut menjadi pukulan berat bagi dunia sepak bola Spanyol, terutama keluarga, rekan setim, dan klub yang dibela De Miguel.

Di sisi lain, Owono juga harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya terlibat langsung dalam insiden yang berakhir tragis tersebut.

Tenerife Umumkan Kabar Duka

CD Tenerife mengumumkan meninggalnya De Miguel melalui pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (3/11) pagi.

Klub tersebut mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian pemain berusia 30 tahun itu.

Melansir Daily and Sunday Express dalam pernyataannya, Tenerife juga menyampaikan dukungan kepada keluarga dan orang-orang terdekat De Miguel yang tengah menghadapi masa sulit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Pesepak Bola yang Meninggal Dunia akibat Benturan di Lapangan, Teranyar Jesus de Miguel - Image
Sepak Bola Dunia

5 Pesepak Bola yang Meninggal Dunia akibat Benturan di Lapangan, Teranyar Jesus de Miguel

Rabu, 4 November 2026 | 02.04 WIB

Sepak Bola Spanyol Berduka, Jesus de Miguel Meninggal Dunia usai Benturan dengan Kiper FC Andorra - Image
Sepak Bola Dunia

Sepak Bola Spanyol Berduka, Jesus de Miguel Meninggal Dunia usai Benturan dengan Kiper FC Andorra

Rabu, 4 November 2026 | 01.39 WIB

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Dua Tim yang Ingin Bangkit - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Dua Tim yang Ingin Bangkit

Senin, 2 November 2026 | 19.44 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore