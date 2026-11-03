Kiper Andorra Merasa Terpukul dengan Kabar Kematian Jesus de Miguel

Kiper Andorra Jesus Owono dilaporkan sangat terpukul setelah Jesus de Miguel meninggal dunia akibat benturan. Sang kiper menangis dan berdoa di ruang ganti. (ig @1owono1)
JawaPos.com - Kiper Andorra Jesus Owono dilaporkan mengalami tekanan emosional mendalam setelah mengetahui kabar meninggalnya striker CD Tenerife, Jesus de Miguel.
Keduanya terlibat benturan dalam pertandingan divisi dua Spanyol yang berujung pada tragedi memilukan.
De Miguel sempat mendapatkan perawatan medis darurat di lapangan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.
Namun, kondisinya terus memburuk hingga kabar meninggalnya sang pemain dikonfirmasi pada Selasa (3/11).
Kabar tersebut menjadi pukulan berat bagi dunia sepak bola Spanyol, terutama keluarga, rekan setim, dan klub yang dibela De Miguel.
Di sisi lain, Owono juga harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya terlibat langsung dalam insiden yang berakhir tragis tersebut.
CD Tenerife mengumumkan meninggalnya De Miguel melalui pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (3/11) pagi.
Klub tersebut mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian pemain berusia 30 tahun itu.
Melansir Daily and Sunday Express dalam pernyataannya, Tenerife juga menyampaikan dukungan kepada keluarga dan orang-orang terdekat De Miguel yang tengah menghadapi masa sulit.
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