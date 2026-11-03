5 Pesepak Bola yang Meninggal Dunia akibat Benturan di Lapangan, Teranyar Jesus de Miguel

Ilustrasi sepak bola. (Pexels/Markus Spiske)
JawaPos.com - Sepak bola dikenal sebagai olahraga yang menyuguhkan persaingan sengit dan hiburan bagi para penggemar.
Namun, di balik aksi para pemain di lapangan hijau, sejumlah insiden tragis pernah terjadi hingga merenggut nyawa pesepak bola.
Dunia sepak bola Spanyol berduka setelah striker Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia akibat benturan dengan kiper FC Andorra.
Dia meninggal dunia pada Selasa (3/11) dalam usia 30 tahun, sehari setelah mengalami henti jantung dalam pertandingan pekan ke-12 kasta kedua Liga Spanyol 2026/2027.
Kepergian De Miguel menambah daftar pesepak bola yang meninggal dunia setelah mengalami insiden di lapangan hijau.
Berikut lima pemain yang kehilangan nyawa akibat benturan maupun insiden saat bertanding, termasuk De Miguel.
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Pesepak bola asal Indonesia, Eri Irianto, termasuk salah satu pemain yang meninggal dunia akibat benturan di lapangan hijau.
Legenda sepak bola Persebaya Surabaya itu meninggal dunia pada 3 April 2000 akibat serangan jantung setelah kolaps di tengah pertandingan.
Insiden tersebut terjadi saat Eri membela Persebaya menghadapi PSIM Jogja dalam laga Liga Indonesia di Stadion Gelora 10 November, Surabaya.
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