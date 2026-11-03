Sepak Bola Spanyol Berduka, Jesus de Miguel Meninggal Dunia usai Benturan dengan Kiper FC Andorra

Striker Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia setelah mengalami henti jantung akibat benturan dengan kiper FC Andorra dalam laga pekan ke-12 kasta kedua Liga Spanyol 2026/2027. (Instagram Tenerife @cdtoficial)
JawaPos.com - Sepak bola Spanyol tengah berduka setelah striker Tenerife Jesus de Miguel meninggal dunia pada Selasa (3/11) pada usia 30 tahun.
Dia mengembuskan napas terakhir sehari setelah mengalami henti jantung akibat benturan dengan kiper FC Andorra dalam pertandingan pekan ke-12 kasta kedua Liga Spanyol 2026/2027.
Kabar meninggalnya De Miguel disampaikan Tenerife melalui pernyataan resmi klub.
Duka mendalam menyelimut klub setelah sang striker andalannya dinyatakan meninggal dunia akibat insiden yang terjadi sehari sebelumnya.
"Dengan hati yang dipenuhi kesedihan, tenggorokan terasa tercekat, dan masih sulit memercayai kenyataan ini, CD Tenerife menyampaikan kabar duka atas meninggalnya Jesus de Miguel Alameda," bunyi pernyataan resmi klub, Selasa (3/11).
"Tidak ada kata-kata yang mampu menghibur. Tidak ada apa pun yang dapat meredakan kesedihan mendalam yang kini kami rasakan,” sambung pernyataan itu.
Insiden yang menimpa De Miguel terjadi saat Tenerife menjamu FC Andorra di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopes, Spanyol, Senin (2/11) malam WIB.
Pertandingan tersebut dihentikan pada menit ketujuh masa tambahan waktu setelah sang striker terkapar akibat benturan dengan kiper tim tamu, Jesus Owono.
Saat itu, Owono bergegas meninggalkan area kotak penalti untuk menghalau bola panjang.
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