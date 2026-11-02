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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 2 November 2026 | 19.47 WIB

Jamie Carragher Puji Pertahanan Arsenal usai Kalahkan Liverpool

Jamie Carragher puji pertahanan Arsenal setelah meraih kemenangan 1-0 atas Liverpool di Anfield. (x @TouchlineX) - Image

Jamie Carragher puji pertahanan Arsenal setelah meraih kemenangan 1-0 atas Liverpool di Anfield. (x @TouchlineX)

JawaPos.com - Jamie Carragher memberikan pujian tinggi kepada pertahanan Arsenal setelah mereka meraih kemenangan penting 1-0 atas Liverpool di Anfield.

Mantan bek Liverpool itu menilai The Gunners layak disebut sebagai salah satu tim dengan organisasi pertahanan terbaik di Eropa saat ini.

Gol Kai Havertz pada menit ke-16 menjadi penentu kemenangan Arsenal dalam pertandingan Premier League tersebut.

Hasil ini sekaligus mengakhiri penantian 14 tahun The Gunners untuk meraih kemenangan di Anfield dalam kompetisi liga.

Tambahan tiga poin juga membuat Arsenal unggul tiga poin atas Manchester City di puncak klasemen.

Solidnya pertahanan Arsenal membuat Liverpool kesulitan menciptakan ancaman nyata.

Meski melepaskan 17 percobaan, The Reds gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang David Raya.

Carragher Sebut Arsenal Punya Pertahanan Terbaik di Eropa

Melansir The Standard, berbicara di Sky Sports setelah pertandingan, Carragher mengaku terkesan dengan kemampuan Arsenal mempertahankan keunggulan di tengah tekanan Liverpool.

Menurut dia, Liverpool sebenarnya menampilkan permainan yang bagus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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