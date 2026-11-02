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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 14.02 WIB

Mikel Arteta Bangga Arsenal Akhiri Penantian 14 Tahun Menang di Anfield

 

Mikel Arteta bawa Arsenal menang 1-0 atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Stadion Anfield. (Arsenal.com)

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kebanggaan setelah membawa The Gunners meraih kemenangan 1-0 atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27.

Hasil tersebut mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 14 tahun untuk kembali meraih kemenangan di markas Liverpool, Stadion Anfield.

"Empat belas tahun kami menunggu momen ini, dan akhirnya berhasil melakukannya dalam situasi yang sangat istimewa. Saya sangat bahagia, bangga, dan penuh energi," ujar Arteta seusai pertandingan yang dikutip laman resmi klub seperti dilansir dari Antara pada Senin (2/11).

"Ini merupakan momen membanggakan bagi semua orang yang menjadi bagian dari klub sepak bola ini," kata dia. 

Arsenal memastikan kemenangan melalui gol tunggal Kai Havertz pada menit ke-16.

Penyerang asal Jerman tersebut sukses memanfaatkan umpan Declan Rice untuk membobol gawang Alisson Becker.

Kemenangan ini terasa semakin istimewa karena Arsenal datang ke Anfield setelah menelan kekalahan dari Fleetwood Town di Carabao Cup empat hari sebelumnya

Arteta menilai para pemainnya menunjukkan karakter luar biasa dengan mampu bangkit dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan sulit melawan Liverpool.

"Setelah kekalahan dari Fleetwood yang sebenarnya tidak pantas kami dapatkan empat hari lalu, kami harus datang ke Anfield dan memastikan semua pemain yakin, siap, serta mampu menghadapi pertandingan yang akan menghadirkan banyak momen sulit dan peluang besar," papar Arteta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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