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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 2 November 2026 | 19.02 WIB

Roy Keane Minta Lisandro Martinez Introspeksi Diri, Bukan Sibuk Menyalahkan Orang Lain

Roy Keane minta Lisandro Martinez membuktikan kualitas di lapangan. (ig @lisandromartinez)&nbsp; - Image

Roy Keane minta Lisandro Martinez membuktikan kualitas di lapangan. (ig @lisandromartinez)&nbsp;

JawaPos.com - Roy Keane kembali melontarkan kritik tajam terhadap Manchester United. Mantan kapten Setan Merah itu menilai para pemain harus mulai melakukan introspeksi diri.

Manchester United menjalani periode sulit, terpuruk di posisi ke-17 klasemen Premier League.

Mereka baru meraih satu kemenangan sepanjang musim. Tekanan terhadap Carrick pun semakin besar, sementara berbagai persoalan di dalam klub membuat situasi semakin rumit.

Salah satu momen paling mengecewakan terjadi ketika Lisandro Martinez melakukan pelanggaran yang berujung penalti untuk Chelsea.

Pelanggaran tersebut dinilai tidak perlu, terlebih Martinez sudah mengantongi kartu kuning.

Bek asal Argentina itu akhirnya menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan.

Cole Palmer kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk menambah keunggulan Chelsea.

Roy Keane Kritik Sikap Lisandro Martinez

Insiden tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kontribusi Martinez bagi Manchester United.

Bek itu sebelumnya juga menjadi sorotan setelah menyampaikan kritik terhadap jajaran manajemen klub, termasuk Jason Wilcox, terkait situasi yang tengah dihadapi tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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