Roy Keane Minta Lisandro Martinez Introspeksi Diri, Bukan Sibuk Menyalahkan Orang Lain

JawaPos.com - Roy Keane kembali melontarkan kritik tajam terhadap Manchester United. Mantan kapten Setan Merah itu menilai para pemain harus mulai melakukan introspeksi diri.

Manchester United menjalani periode sulit, terpuruk di posisi ke-17 klasemen Premier League.

Mereka baru meraih satu kemenangan sepanjang musim. Tekanan terhadap Carrick pun semakin besar, sementara berbagai persoalan di dalam klub membuat situasi semakin rumit.

Salah satu momen paling mengecewakan terjadi ketika Lisandro Martinez melakukan pelanggaran yang berujung penalti untuk Chelsea.

Pelanggaran tersebut dinilai tidak perlu, terlebih Martinez sudah mengantongi kartu kuning.

Bek asal Argentina itu akhirnya menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan.

Cole Palmer kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk menambah keunggulan Chelsea.

Roy Keane Kritik Sikap Lisandro Martinez Insiden tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kontribusi Martinez bagi Manchester United.