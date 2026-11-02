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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 2 November 2026 | 14.54 WIB

Prediksi Skor Sassuolo Vs Fiorentina: Jay Idzes Comeback, I Neroverdi Curi Poin

Laga Sassuolo vs Fiorentina bakal tersaji di Liga Italia 2026/2027. (Sassuolo) - Image

Laga Sassuolo vs Fiorentina bakal tersaji di Liga Italia 2026/2027. (Sassuolo)

JawaPos.com - Sassuolo akan menjamu Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Mapei Stadium, Selasa (3/11) pukul 00.30 WIB. Pertandingan diprediksi berjalan ketat sehingga berpotensi tanpa pemenang. 

Kedua kesebelasan datang dengan catatan minor.

Baik Sassuolo dan Fiorentina membutuhkan kemenangan setelah kesulitan meraih poin penuh dalam beberapa pertandingan terakhir. 

Sassuolo datang dengan catatan kurang menyakinkan setelah hanya mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan terakhir.

Tim berjuluk I Neroverdi saat ini terjebak di posisi ke-15 papan klasemen sementara dengan torehan delapan poin. 

Pelatih Sassuolo Alberto Aquilani, tentu harus mencari jalan untuk membawa timnya kembali ke jalur positif untuk merangsek naik ke papan tengah sekaligus menjauh dari zona merah. 

Di sisi lain, Fiorentina datang ke Mapei Stadium dengan persoalan yang tidak kalah rumit setelah melewati rangkaian hasil mengecewakan.

Klub berjuluk La Viola tersebut menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir sebelum akhirnya bermain imbang 2-2 melawan Atalanta.

Fiorentina memiliki lini serang yang patut diwaspadai Sassuolo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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