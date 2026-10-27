Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Liga Italia: Biancocelesti Berpeluang Curi Poin di Mapei Stadium

Lazio siap mendapatkan poin di kandang Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. (Istimewa) JawaPos.com - Sassuolo akan menantang Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Biancocelesti - julukan Lazio - yang sedang dalam perfroma terbaik berpeluang melanjutkan tren positif.

Sassuolo akan menjamu Lazio di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Rabu (28/10) pukul 00.30 dini hari WIB. Biancocelesti datang dengan dengan catatan impresif.

Lazio belum terkalahkan dalam delapan pertandingan pertama Liga Italia. Catatan tersebut mengingatkan pada musim 1999/2000, ketika Biancocelesti juga mengawali kompetisi dengan impresif sebelum akhirnya keluar sebagai juara.

Pada pertandingan terakhir, Lazio berhasil mengalahkan Parma dengan skor 2-1. Tambahan tiga poin itu membawa mereka menghuni peringkat kedua dengan mengoleksi 22 poin, sama seperti Inter Milan yang berada di puncak.

Performa lini serang Lazio juga tengah menanjak karena mereka sudah mencetak 16 gol dari delapan laga yang dimainkan. Selain produktif di depan gawang, Biancocelesti memiliki pertahanan solid dengan baru kebobolan lima gol.

Sebaliknya, Sassuolo justru menghadapi periode sulit menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Alberto Aquilani itu hanya mengumpulkan satu poin dari empat laga terakhir setelah kalah 2-4 dari Frosinone dan takluk 0-2 saat menghadapi Como 1907.

Hasil tersebut membuat Sassuolo masih tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi delapan poin. Skuad berjuluk I Neroverdi itu bahkan cukup dekat dengan zona degradasi karena unggul empat angka saja atas Fiorentina yang menempati posisi ke-18.