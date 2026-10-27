Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Liga Italia: Biancocelesti Berpeluang Curi Poin di Mapei Stadium

Gambar utama - Image
Lazio siap mendapatkan poin di kandang Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Sassuolo akan menantang Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Biancocelesti - julukan Lazio - yang sedang dalam perfroma terbaik berpeluang melanjutkan tren positif.

Sassuolo akan menjamu Lazio di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Rabu (28/10) pukul 00.30 dini hari WIB. Biancocelesti datang dengan dengan catatan impresif. 

Lazio belum terkalahkan dalam delapan pertandingan pertama Liga Italia. Catatan tersebut mengingatkan pada musim 1999/2000, ketika Biancocelesti juga mengawali kompetisi dengan impresif sebelum akhirnya keluar sebagai juara.

Pada pertandingan terakhir, Lazio berhasil mengalahkan Parma dengan skor 2-1. Tambahan tiga poin itu membawa mereka menghuni peringkat kedua dengan mengoleksi 22 poin, sama seperti Inter Milan yang berada di puncak. 

Performa lini serang Lazio juga tengah menanjak karena mereka sudah mencetak 16 gol dari delapan laga yang dimainkan. Selain produktif di depan gawang, Biancocelesti memiliki pertahanan solid dengan baru kebobolan lima gol. 

Sebaliknya, Sassuolo justru menghadapi periode sulit menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Alberto Aquilani itu hanya mengumpulkan satu poin dari empat laga terakhir setelah kalah 2-4 dari Frosinone dan takluk 0-2 saat menghadapi Como 1907.

Hasil tersebut membuat Sassuolo masih tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi delapan poin. Skuad berjuluk I Neroverdi itu bahkan cukup dekat dengan zona degradasi karena unggul empat angka saja atas Fiorentina yang menempati posisi ke-18. 

Sassuolo memiliki masalah pada rapuhnya lini pertahanan. Bagaimana tidak? I Neroverdi belum mampu mencatatkan nirbobol dalam delapan laga Liga Italia musim ini. 

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Serie A: Tim Tamu Lebih Diunggulkan, Jay Idzes Masih Cedera - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Serie A: Tim Tamu Lebih Diunggulkan, Jay Idzes Masih Cedera

Selasa, 27 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Gennaro Gattuso Fokus Hadapi Sassuolo, Lazio Belum Rileks Sebelum Capai 40 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Gennaro Gattuso Fokus Hadapi Sassuolo, Lazio Belum Rileks Sebelum Capai 40 Poin

Senin, 26 Oktober 2026 | 17.43 WIB

Prediksi Skor Lazio vs Parma: Rekor Buruk Tim Tamu di Olimpico Jadi Peluang Emas Biancocelesti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lazio vs Parma: Rekor Buruk Tim Tamu di Olimpico Jadi Peluang Emas Biancocelesti

Minggu, 25 Oktober 2026 | 03.07 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore