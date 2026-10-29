Prediksi Skor Fiorentina vs Atalanta BC: La Viola Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

JawaPos.com — Fiorentina diprediksi mengalahkan Atalanta BC dengan skor 2-1 di Stadio Franchi pada Kamis untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi Serie A.

Pertemuan dua tim yang sedang kesulitan meraih kemenangan ini memberi kesempatan kepada La Viola untuk bangkit, terutama karena pertahanan tim tamu sedang rapuh dan kehilangan sejumlah pemain.

Namun, kemenangan belum tentu langsung mengangkat Fiorentina dari zona merah karena posisi akhir juga bergantung pada hasil pesaing.

Tugas terdekat pasukan Paolo Vanoli adalah menghentikan tiga kekalahan beruntun sekaligus memanfaatkan masalah yang sedang membelit Atalanta.

Mengapa Fiorentina Berpeluang Bangkit di Stadio Franchi? Fiorentina memiliki modal sejarah pertemuan kandang yang kuat untuk menghadapi Atalanta, meski performa terkini belum meyakinkan.

Dalam 25 lawatan terakhir ke Stadio Franchi di kasta tertinggi, Atalanta hanya menang dua kali dan pulang tanpa poin sebanyak 14 kali.

Pertemuan terakhir di stadion tersebut berakhir imbang 1-1 pada pekan penutup musim lalu.

Catatan itu memberikan pijakan psikologis bagi Fiorentina, tetapi tuan rumah tetap harus memperbaiki performa karena belum menang dalam tujuh pertandingan kandang Serie A sejak akhir musim sebelumnya.