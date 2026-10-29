Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.49 WIB

Prediksi Skor Fiorentina vs Atalanta BC: La Viola Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

Fiorentina membidik kemenangan atas Atalanta BC di Stadio Franchi untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi Serie A. (Fiorentina) - Image

Fiorentina membidik kemenangan atas Atalanta BC di Stadio Franchi untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi Serie A. (Fiorentina)

JawaPos.com — Fiorentina diprediksi mengalahkan Atalanta BC dengan skor 2-1 di Stadio Franchi pada Kamis untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi Serie A.

Pertemuan dua tim yang sedang kesulitan meraih kemenangan ini memberi kesempatan kepada La Viola untuk bangkit, terutama karena pertahanan tim tamu sedang rapuh dan kehilangan sejumlah pemain.

Namun, kemenangan belum tentu langsung mengangkat Fiorentina dari zona merah karena posisi akhir juga bergantung pada hasil pesaing.

Tugas terdekat pasukan Paolo Vanoli adalah menghentikan tiga kekalahan beruntun sekaligus memanfaatkan masalah yang sedang membelit Atalanta.

Mengapa Fiorentina Berpeluang Bangkit di Stadio Franchi?

Fiorentina memiliki modal sejarah pertemuan kandang yang kuat untuk menghadapi Atalanta, meski performa terkini belum meyakinkan.

Dalam 25 lawatan terakhir ke Stadio Franchi di kasta tertinggi, Atalanta hanya menang dua kali dan pulang tanpa poin sebanyak 14 kali.

Pertemuan terakhir di stadion tersebut berakhir imbang 1-1 pada pekan penutup musim lalu.

Catatan itu memberikan pijakan psikologis bagi Fiorentina, tetapi tuan rumah tetap harus memperbaiki performa karena belum menang dalam tujuh pertandingan kandang Serie A sejak akhir musim sebelumnya.

Awal musim La Viola memang jauh dari harapan setelah melakukan investasi besar dan mendatangkan pelatih baru.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menang Comeback Lawan Fiorentina, Marcus Thuram Sebut Inter Milan Percaya Diri - Image
Sepak Bola Dunia

Menang Comeback Lawan Fiorentina, Marcus Thuram Sebut Inter Milan Percaya Diri

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Dramatis! Inter Milan Comeback 2-1 atas Fiorentina Berkat Penalti Zielinski di Injury Time - Image
Sepak Bola Dunia

Dramatis! Inter Milan Comeback 2-1 atas Fiorentina Berkat Penalti Zielinski di Injury Time

Senin, 26 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Prediksi Skor Fiorentina vs Como: Nico Paz Cs Berpeluang Bawa Pulang Tiga Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Fiorentina vs Como: Nico Paz Cs Berpeluang Bawa Pulang Tiga Poin

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.07 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore