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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Dani Carvajal Akui Sempat Bujuk Rodri Gabung Real Madrid

Gelandang Barcelona Rodri cetak gol ke gawang Real Betis. (Dok. Barcelona)&nbsp; - Image

Gelandang Barcelona Rodri cetak gol ke gawang Real Betis. (Dok. Barcelona)&nbsp;

JawaPos.com - Saga transfer Rodri menjadi salah satu cerita terbesar di bursa transfer musim panas Spanyol. Real Madrid dan Barcelona sama-sama berupaya mendapatkan gelandang asal Spanyol tersebut, yang dinilai mampu memberikan kekuatan tambahan bagi lini tengah.

Rodri dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho. Namun, berbagai upaya yang dilakukan Los Blancos tidak membuahkan hasil. Sang gelandang akhirnya memilih meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Barcelona.

Kini, mantan kapten Real Madrid, Dani Carvajal, mengungkapkan bahwa dirinya sempat terlibat langsung dalam upaya membujuk Rodri agar memilih Santiago Bernabeu.

Carvajal Sempat Meyakinkan Rodri

Dalam wawancara di program El Larguero yang ditayangkan Cadena SER, Carvajal membicarakan keterlibatannya dalam persaingan transfer Rodri.

Bek yang kini memperkuat Getafe tersebut mengaku telah berbicara langsung dengan sang gelandang untuk meyakinkannya agar bergabung dengan Real Madrid.

“Saya berbicara dengannya dan mencoba meyakinkannya. Saya membayangkan ada orang lain yang mendorongnya dari sisi lain,” kata Carvajal.

Meski telah berusaha membujuk Rodri, Carvajal menyadari bahwa sang pemain tentu memiliki pertimbangan sendiri sebelum menentukan klub tujuan.

Ketika ditanya apakah Rodri akan menjadi tambahan yang berharga bagi Real Madrid, Carvajal sepakat bahwa gelandang tersebut merupakan pemain luar biasa yang bisa meningkatkan kualitas tim mana pun.

Editor: Banu Adikara
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