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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 1 November 2026 | 17.58 WIB

Luka Modric Ungkap Perasaan Usai AC Milan Menang di Derbi della Madonnina

Luka Modric di laga kemenangan AC Milan. (AC Milan) - Image

Luka Modric di laga kemenangan AC Milan. (AC Milan)

JawaPos.com - Luka Modric menilai AC Milan menampilkan performa terbaik mereka musim ini ketika mengalahkan Inter dengan skor 3-1 dalam Derbi della Madonnina pada Sabtu malam.

Gelandang veteran tersebut juga memberikan apresiasi kepada para pendukung Rossoneri yang menciptakan atmosfer luar biasa di San Siro.

Kemenangan ini menjadi respons penting bagi Milan setelah sebelumnya mendapatkan hasil mengecewakan melawan Bologna pada tengah pekan. Menghadapi rival sekota dalam pertandingan penuh gengsi, pasukan Rossoneri mampu menunjukkan karakter dan kualitas permainan yang lebih meyakinkan.

Christian Pulisic dan Adrien Rabiot membawa Milan unggul dua gol hanya dalam 10 menit pertama pertandingan. Inter kemudian memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Alessandro Bastoni pada pertengahan babak pertama.

Namun, Milan kembali menjauh menjelang turun minum. Diego Moreira, yang sebelumnya memberikan assist untuk dua gol pertama timnya, mencetak gol melalui tendangan bebas yang sangat baik untuk mengembalikan keunggulan dua gol.

Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membuat Milan meraih kemenangan penting atas rival sekotanya sekaligus memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad.

Modric Sebut Milan Tampil Luar Biasa

Melansir Football Italia, berbicara kepada CBS Sports Golazo setelah pertandingan, Modric tidak menyembunyikan kegembiraannya atas kemenangan tersebut. Ia bahkan menilai penampilan Milan melawan Inter sebagai yang terbaik sepanjang musim ini.

“Kemenangan yang luar biasa, penampilan yang luar biasa.”

“Sejak menit pertama, saya rasa ini mungkin pertandingan terbaik kami musim ini. Secara keseluruhan, kami pantas menang dan kami sangat senang setelah hasil mengecewakan di tengah pekan melawan Bologna.”

Editor: Edi Yulianto
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