Luka Modric Tak Menyangka AC Milan Kalah Lawan Bologna

Luka Modric di laga kemenangan AC Milan lawan Bologna. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - Luka Modric tidak menyangka AC Milan harus kalah melawan Bologna di pekan kesembilan Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-4 tersebut dimainkan di San Siro, Kamis (29/10/2026).
Kekalahan dari Bologna dianggap Luka Modric sebagai yang terburuk. Menurutnya di babak kedua, permainan AC Milan justru memburuk.
“Ini kekalahan yang buruk; kami tidak menyangka, terutama setelah babak pertama,” kata Luka Modric kepada Sky Sport yang dilansir Football Italia, Kamis (29/10/2026).
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Gelandang 41 tahun tersebut menilai AC Milan banyak kalah dalam duel di babak kedua. Modric juga menyayangkan timnya harus kebobolan dari bola mati yang menjadi gol bunuh diri Davide Bartesaghi menit ke-60.
"Saya rasa kami telah bermain bagus di liga hingga saat ini, dan malam ini kami kalah di pertandingan pertama kami. Kami kalah dalam banyak duel di babak kedua. Gol dari bola mati itu sangat disayangkan, dan sejak saat itu kami terpuruk. Kami pantas kalah," ujar Modric.
Modric mengatakan bahwa AC Milan tidak punya alasan apapun setelah kalah dari Bologna. Gelandang timnas Kroasia tersebut, sudah fokus menatap laga Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada 1 November.
“Kami tidak punya alasan. Memang ada cedera, tetapi kabar baiknya adalah pertandingan selanjutnya akan segera berlangsung. Kami telah bermain sangat baik hingga malam ini, jadi kami harus tetap optimis dan berharap dapat memberikan perlawanan pada hari Sabtu,” pungkas Luka Modric.
Ruben Amorim memainkan Modric saat awal babak kedua. Secara statistik permainan, melansir Fotmob, dia menciptakan satu peluang dan melepaskan satu dari dua umpan silang akurat.
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