Mbeumo Ungkap Kekecewaan Usai Kalah dari Chelsea, Optimisme Tetap Ada

Aksi Bryan Mbeumo bersama Manchester United. (Istimewa)
JawaPos.com - Bryan Mbeumo merasa Manchester United bisa menang saat tumbang dari Chelsea di pekan kesembilan Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026).
Permainan di babak pertama, membuat Bryan Mbeumo yakin Manchester United akan meraih kemenangan. Dia merasa permainan timnya berjalan baik dan punya peluang untuk unggul terlebih dahulu.
"Sangat mengecewakan hari ini. Saya pikir kami bermain solid hari ini, terutama babak pertama yang bagus. Dan semuanya berjalan baik, mentalitas, etos kerja. Saya rasa kemenangan akan segera datang," kata Bryan Mbeumo kepada TNT Sports yang dikutip laman resmi Manchester United, Sabtu (31/10/2026).
Kekompakan para pemain juga mulai terlihat kembali. Mbeumo merasa rekan setimnya selalu saling mendukung ketika melakukan kesalahan.
"Saya merasa semua orang saling mendukung, bahkan beberapa yang melakukan kesalahan, kami ada di sana untuknya. Ketika seseorang bermain bagus, semua orang ada di sana untuk mendapatkan sesuatu dari itu," ujar Mbeumo.
"Kami masih mempercayai semua orang. Meskipun bermain dengan sepuluh pemain, kami masih merasakan beberapa frustrasi di akhir pertandingan. Tapi saya rasa kami telah melakukan segalanya sebagai sebuah tim hari ini. Mungkin hari ini, kami hanya melewatkan beberapa peluang. Kami bisa saja unggul lebih awal, tetapi itu adalah hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini," lanjut pemain berusia 27 tahun tersebut.
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Dari sisi permainan, Mbeumo menilai struktur permainan sudah mulai membaik. Menurutnya, banyak hasil positif meski Setan Merah meraih kekalahan dan dia masih optimistis menatap laga berikutnya.
"Struktur permainan cukup bagus hari ini dan mentalitasnya juga, seperti yang saya katakan," tegasnya. Kami kekurangan peluang dalam beberapa pertandingan terakhir, sedangkan hari ini kami memiliki peluang bagus, jadi segalanya masih bisa positif untuk beberapa hari ke depan," pungkas Bryan Mbeumo.
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