Brighton Makin Percaya Diri di Liga Inggris, Hürzeler Tekankan Konsistensi Permainan

Brighton (x @brfootball)
JawaPos.com - Brighton & Hove Albion lanjutkan tren positif di Liga Inggris setelah mengalahkan Sunderland dengan skor 2-0.
Kemenangan di Stadium of Light pada 10 Oktober 2026 tersebut terasa istimewa karena Brighton harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.
Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntun mereka menjadi tiga pertandingan tanpa kebobolan.
Menurut laporan Sky Sports, Maxim De Cuyper membuka keunggulan Brighton pada awal babak kedua. Namun, situasi berubah ketika Pascal Struijk mendapat kartu merah setelah tinjauan VAR.
Meski kalah jumlah pemain selama sekitar 33 menit terakhir, Brighton tetap mampu menjaga keunggulan sebelum Jaouen Hadjam memastikan kemenangan lewat gol pada penghujung pertandingan.
Pelatih Fabian Hürzeler mengapresiasi kedisiplinan para pemainnya, terutama ketika harus bertahan dengan 10 orang. Ia menegaskan bahwa tim tidak boleh terlena oleh hasil positif dan harus terus memperbaiki penampilan.
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Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan dasar permainan menjadi kunci agar Brighton mampu bersaing menghadapi lawan-lawan dengan pendekatan berbeda.
Perkembangan positif Brighton juga mendapat perhatian dari CEO Paul Barber. Ia menyebut klub tidak terlalu khawatir kehilangan pemain atau staf terbaik karena Brighton telah memiliki perencanaan suksesi.
Pendekatan perekrutan berbasis data dan pengembangan pemain menjadi bagian penting dari strategi klub untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan finansial Liga Inggris.
Dengan performa yang terus berkembang, Brighton memiliki peluang untuk mempertahankan posisi di papan atas sekaligus bersaing di kompetisi Eropa.
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