Erik ten Hag Sebut Manchester United Sangat Mungkin Terdegradasi dari Liga Inggris

JawaPos.com - Erik ten Hag melontarkan peringatan serius mengenai situasi Manchester United. Mantan pelatih Setan Merah tersebut menilai kemungkinan klub terdegradasi dari Premier League musim ini bukan sesuatu yang mustahil, menyusul performa buruk yang membuat mereka semakin dekat dengan zona merah.

Dalam wawancara dengan ESPN, Ten Hag mengatakan bahwa United kini menghadapi ancaman yang sebelumnya sulit dibayangkan. Kekalahan 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu membuat mereka merosot ke posisi ke-17 klasemen, dengan selisih gol menjadi satu-satunya faktor yang menyelamatkan mereka dari zona degradasi.

Hasil tersebut juga semakin meningkatkan tekanan terhadap pelatih kepala Michael Carrick. Manchester United kini harus segera menemukan cara untuk memperbaiki performa sebelum situasi mereka semakin memburuk.

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United belum pernah terdegradasi sejak 1974. Meski masih memiliki waktu untuk membalikkan keadaan, ancaman tersebut kini menjadi perhatian serius, terutama karena mereka akan menghadapi Aston Villa dan Liverpool dalam dua pertandingan liga berikutnya.

Ten Hag: Degradasi Sangat Mungkin Terjadi Ten Hag, yang menangani Manchester United sejak April 2022 hingga November 2024, menegaskan bahwa kekuatan persaingan Premier League membuat tidak ada klub yang benar-benar aman ketika terjebak dalam tren negatif.

Ketika ditanya apakah ia melihat kemungkinan United terdegradasi pada Mei mendatang dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN NL, pelatih asal Belanda tersebut memberikan jawaban yang cukup mengkhawatirkan bagi para pendukung klub.

"Di Liga Premier, itu tentu saja mungkin, karena semua tim memang kuat."

Ten Hag menilai kualitas skuad dan pelatih di Premier League membuat setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurutnya, satu periode buruk saja dapat menyeret sebuah tim ke dalam situasi yang semakin sulit untuk diperbaiki.