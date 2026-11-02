Menang di Anfield Setelah 14 Tahun, Declan Rice Puji Kekompakan Arsenal Kalahkan Liverpool

JawaPos.com - Declan Rice puji kekompakan Arsenal setelah mengalahkan Liverpool di pekan kesembilan Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Anfield, Minggu (1/11/2026).

Perasaan senang dirasakan Declan Rice yang ikut membantu Arsenal meraih kemenangan perdana di Anfield setelah 14 tahun. Kemenangan tersebut juga menjadi bukti kebersamaan dari para pemain.

"Datang ke Anfield, saya pikir rekor di sini berbicara sendiri - kemenangan pertama di sini dalam 14 tahun - jadi hari ini untuk menang 1-0, untuk menunjukkan kebersamaan, ketahanan – itu luar biasa. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan dan tiga poin,” kata Declan Rice yang dikutip dari laman resmi Arsenal, Senin (2/11/2026).

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Gelandang berusia 27 tahun tersebut mengatakan bahwa Mikel Arteta memang menargetkan kemenangan di Anfield yang sudah dinantikan selama 14 tahun. Sang pelatih juga menekankan para pemain untuk menunjukkan kebersamaan.

"Manajer menekankan hal itu kepada kami, menunjukkan kepada kami terakhir kali sebelum kami menang di kandang Spurs, kandang Chelsea, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan Liverpool adalah yang terlama tanpa kemenangan. Dia menekankan kepada kami untuk memiliki mentalitas itu untuk datang ke sini hari ini dan menang, untuk menunjukkan kebersamaan itu," ujar Rice.

“Saya rasa kekompakan tim ini tak tertandingi. Saya belum pernah berada di tim seperti ini yang memiliki kekompakan seperti ini. Manajernya, apa yang telah ia bangun, betapa bahagianya semua orang setiap hari datang, bertemu satu sama lain, bekerja, dan mewakili klub ini - sungguh luar biasa," lanjut pemain timnas Inggris tersebut.

Secara pribadi, Rice sangat senang dengan kemenangan melawan Liverpool. Apalagi, tim asuhan Andoni Iraola tersebut sedang dalam performa terbaiknya dengan meraih lima kemenangan beruntun.

"Ya, saya sangat senang karena tim Liverpool ini memiliki kualitas yang luar biasa. Saya pernah merasakan beberapa kemenangan besar di sini sebelumnya, jadi bisa menang hari ini, menampilkan performa yang sangat bagus melawan tim papan atas yang sedang bermain sangat, sangat baik, saya sangat senang," tegas gelandang yang berikan assist kepada Kai Havertz itu.