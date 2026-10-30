Michael Carrick Pastikan Bruno Fernandes Tetap Jadi Kapten Manchester United 

Bruno Fernandes tetap kapten Manchester United, pelatih Michael Carrick harap tim bangkit saat lawan Chelsea. (ig @manutd)
JawaPos.com - Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United meskipun gelandang asal Portugal itu dicadangkan dalam kekalahan 0-3 dari Bournemouth
Keputusan tersebut diambil setelah Bruno Fernandes menyampaikan komentar blak-blakan mengenai taktik tim.
Carrick tetap mempertahankan posisinya sebagai manajer setelah menjalani diskusi dengan jajaran manajemen klub pada pekan ini.
Situasi tersebut terjadi di tengah catatan delapan pertandingan tanpa kemenangan dan awal musim liga terburuk Manchester United sejak 1986.
Mantan manajer Middlesbrough itu kini memastikan Fernandes akan kembali ke starting lineup sekaligus mempertahankan ban kapten ketika Manchester United bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu (31/10).
Melansir ESPN, dalam kekalahan melawan Bournemouth, Carrick sempat menyerahkan ban kapten kepada Harry Maguire.
Namun, keputusan tersebut tidak menandakan adanya perubahan permanen dalam kepemimpinan tim.
"Tidak ada keputusan yang perlu dibuat mengenai (jabatan kapten). Itu akan menjadi Bruno. Dengar, kami memahami situasi tim dan klub sepak bola saat ini. Dia adalah pemain penting bagi grup ini. Dia telah dan akan tetap penting," ujar Carrick
Carrick menegaskan, Fernandes masih memiliki komitmen penuh untuk membantu Manchester United keluar dari situasi sulit.
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