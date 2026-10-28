Prediksi Skor Fulham vs Crystal Palace: The Cottagers Lolos Lewat Adu Penalti

JawaPos.com - Fulham diprediksi menyingkirkan Crystal Palace lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 dalam 90 menit pada putaran keempat Carabao Cup di Craven Cottage, Kamis (29/10) pukul 02.45 WIB.

The Cottagers membawa modal dua kemenangan beruntun di Premier League, sementara tim tamu datang dengan pertahanan rapuh dan tekanan terhadap pelatih Pierre Sage yang semakin besar.

Pertemuan dua penghuni papan bawah Premier League ini menawarkan pertarungan dengan kepentingan berbeda.

Fulham ingin menjaga momentum kebangkitan bersama Alvaro Arbeloa, sedangkan Palace membutuhkan hasil positif untuk meredakan keresahan setelah rentetan penampilan mengecewakan.

Meski lebih meyakinkan dari sisi performa terkini, Fulham memiliki pekerjaan rumah besar menghadapi lawan sekotanya tersebut.

Palace justru menyimpan rekor tandang mengesankan di Craven Cottage, termasuk kemenangan dalam empat kunjungan terakhir mereka di seluruh kompetisi.

Mengapa Fulham Lebih Diunggulkan? Fulham lebih diunggulkan karena mulai menemukan konsistensi setelah melewati awal musim yang sulit.

Pasukan Arbeloa hanya menelan satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.