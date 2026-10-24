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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.25 WIB

Prediksi Skor Coventry City vs Fulham: Rekor Tandang Buruk Ujian The Cottagers

Coventry City akan menghadapi Fulham di liga Inggris. (Hull City) - Image

Coventry City akan menghadapi Fulham di liga Inggris. (Hull City)

JawaPos.com - Coventry City akan menjamu Fulham dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Sabtu (24/10) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengakhiri tren yang belum konsisten.

Coventry City dan Fulham saat ini berada di papan bawah.

The Sky Blues menempati peringkat ke-17 dengan koleksi enam poin, sedangkan Fulham berada satu tingkat di bawahnya, tepatnya posisi ke-18, dengan lima poin.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Coventry City.

Namun, Fulham juga datang dengan modal kemenangan pada pertandingan terakhir sehingga tuan rumah tidak bisa menganggap remeh lawannya.

Coventry tetap perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Konsistensi menjadi pekerjaan rumah bagi Lampard, terlebih pertandingan melawan Fulham diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin.

Sayangnya, Coventry masih harus menghadapi persoalan cedera pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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