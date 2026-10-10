Prediksi Skor Ipswich Town vs Fulham: Upaya The Tractor Boys Hentikan Tren Negatif

Ipswich Town akan menjamu Fulham di Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Portman Road, Sabtu (10/10) pukul 21.00 WIB. (Istimewa)
JawaPos.com - Ipswich Town akan menjamu Fulham dalam lanjutan pekan keenam Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Portman Road, Sabtu (10/10) pukul 21.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah menjalani awal musim yang belum sepenuhnya memuaskan.
Ipswich Town memiliki modal bermain di kandang sendiri untuk kembali ke jalur kemenangan.
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Sementara itu, Fulham datang dengan misi mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan di kompetisi domestik musim ini.
Berdasar klasemen sementara, Ipswich menempati peringkat ke-11 dengan koleksi enam poin dari lima pertandingan.
Mereka mencatatkan hasil yang belum konsisten dan masih membutuhkan tambahan poin agar tidak semakin tertinggal dari tim-tim di papan atas.
Di sisi lain, Fulham menghadapi situasi yang lebih sulit.
Klub asal London tersebut berada di posisi ke-19 dengan dua poin dan belum berhasil meraih kemenangan di Liga Inggris 2026/2027.
Meski demikian, posisi di klasemen belum tentu menggambarkan kekuatan sebenarnya dari kedua tim.
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