Prediksi Skor Al Shamal vs Al-Hilal di ACL Elite: Blue Waves Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Al Shamal akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Al-Hilal Saudi FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan matchday ketiga wilayah Barat ini dijadwalkan berlangsung di Al Bayt Stadium, Rabu (28/10/2026) pukul 01.15 WIB. Tuan rumah mengincar kemenangan perdana, sedangkan tim tamu berusaha mempertahankan tren positifnya.

Al Shamal menjalani musim bersejarah setelah memastikan tempat di kompetisi elite Asia. Namun, persaingan di level kontinental memberikan tantangan berbeda bagi klub asal Qatar tersebut. Mereka memang mampu meraih hasil imbang dalam dua pertandingan awal melawan Al-Ittihad dan Tractor, tetapi belum berhasil mengamankan kemenangan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Al Shamal memiliki kemampuan untuk bersaing. Meski demikian, konsistensi permainan dan ketajaman di depan gawang masih perlu ditingkatkan. Menghadapi tim dengan kualitas pemain seperti Al-Hilal, kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar bagi tuan rumah.

Al Shamal kemungkinan akan bermain lebih disiplin untuk membatasi ruang gerak lawan. Mereka juga berpeluang mengandalkan serangan balik ketika mendapatkan kesempatan. Strategi tersebut bisa menjadi pilihan untuk mengimbangi permainan Al-Hilal yang memiliki banyak pemain berkualitas di setiap lini.

Di sisi lain, Al-Hilal datang dengan modal yang jauh lebih meyakinkan. Klub asal Arab Saudi itu sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Catatan tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi Al Shamal, meski pertandingan tandang di kompetisi Asia tetap memiliki tantangan tersendiri.

Performa Al-Hilal juga terlihat dari produktivitas mereka di depan gawang. Dalam lima pertandingan tandang terakhir di berbagai ajang, tim berjuluk Blue Waves tersebut mampu mencetak rata-rata 3,6 gol per pertandingan. Statistik ini memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang mereka ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Kendati demikian, Al-Hilal tetap perlu menjaga konsentrasi di lini belakang. Mereka sempat kebobolan dua gol dalam pertandingan domestik terakhir. Situasi tersebut bisa menjadi celah yang coba dimanfaatkan Al Shamal, terutama jika tuan rumah mampu membangun serangan secara efektif.