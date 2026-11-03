Prediksi Skor Esteghlal vs Al Shamal di ACL Elite Musim 2026/2027: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Esteghlal FC akan menghadapi Al Shamal dalam lanjutan pekan keempat wilayah Barat Liga Champions Elit AFC 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Irak, pada Selasa (3/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan untuk meraih hasil positif demi memperbaiki posisi di klasemen. Esteghlal datang dengan modal yang cukup baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sedangkan Al Shamal masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Esteghlal mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan hasil menjanjikan. Mereka sempat meraih dua kemenangan beruntun sebelum akhirnya menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa persaingan di Liga Champions Elit AFC tidak mudah, terutama ketika menghadapi klub-klub dengan kualitas skuad yang baik.

Di kompetisi domestik, performa Esteghlal juga terbilang cukup stabil. Meski belum selalu mampu mengamankan kemenangan, mereka masih bisa menjaga permainan dan meraih hasil imbang dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika menghadapi Gol Gohar dan Chadormalu.

Situasi berbeda dialami Al Shamal. Klub asal Qatar tersebut belum menunjukkan performa yang konsisten. Mereka baru saja menelan kekalahan dari Al-Sadd dengan skor 4-1, kemudian kembali gagal meraih hasil positif saat menghadapi Al Hilal dengan kekalahan 3-1 pada akhir Oktober.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian bagi Al Shamal, terutama di sektor pertahanan. Menghadapi Esteghlal, mereka perlu memperbaiki koordinasi antarpemain agar tidak mudah memberikan ruang bagi lawan untuk mengembangkan serangan.