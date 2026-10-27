Villarreal vs Espanyol: Analisis Kekuatan dan Prediksi Skor La Liga

Villarreal akan bertemu Espanyol//x.com
JawaPos.com - Villarreal menjamu Espanyol dalam lanjutan La Liga Spanyol musim 2026/2027.
Pertandingan di Estadio de la Cerámica ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memanfaatkan dukungan suporter dan memperbaiki posisi di klasemen.
Sementara itu, Espanyol datang dengan misi mencuri poin demi menjauh dari persaingan di papan bawah.
Menurut data dari Sports Mole, Villarreal menempati peringkat ke-12 dengan sembilan poin, sedangkan Espanyol berada di posisi ke-16 dengan delapan poin setelah sembilan pertandingan.
Perbedaan satu poin menunjukkan bahwa persaingan kedua tim masih cukup ketat. Kemenangan dalam laga ini berpotensi menjadi dorongan penting bagi perjalanan mereka pada musim ini.
Villarreal memiliki modal menarik dari sisi produktivitas serangan. Tim berjuluk Kapal Selam Kuning tersebut mencatatkan 13 gol dalam sembilan pertandingan liga.
Namun, performa mereka belum sepenuhnya konsisten setelah bermain imbang tanpa gol melawan Elche dan mengalami kekalahan dari Real Madrid serta Liverpool dalam pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.
Di sisi lain, Espanyol harus meningkatkan efektivitas lini depan setelah kalah 0-1 dari Atlético Madrid pada pertandingan liga sebelumnya.
Meski demikian, kemenangan 2-0 atas Osasuna menunjukkan bahwa Espanyol tetap memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang.
Disiplin pertahanan dan ketepatan serangan balik bisa menjadi kunci bagi tim tamu untuk memberikan perlawanan.
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