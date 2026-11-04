Pesta 6 Gol Tanpa Balas ke Gawang Villarreal, PSG Cetak Sejarah

PSG menjamu Lyon dalam duel papan atas Ligue 1. (Istimewa)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain berpesta enam gol tanpa balas ke gawang Villarreal pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion de la Ceramica, Villarreal, Rabu dini hari.
Tim asuhan Luis Enrique itu menciptakan sejarah dalam pertandingan Liga Champions sebagai tim tercepat yang unggul 4-0 dalam jangka waktu kurang dari 17 menit.
Dua dari enam gol PSG dicetak oleh Fabian Ruiz, sedangkan empat lainnya dilesakkan Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, dan David Boly, demikian catatan UEFA.
PSG kokoh di posisi pertama klasemen Liga Champions dengan 12 poin dari empat pertandingan, sedangkan Villarreal berada di posisi kek-29 dengan tiga poin.
PSG unggul cepat pada menitk kesembilan setelah umpan Willian Pacho dikonversi menjadi gol oleh Joao Neves.
Tiga menit kemudian PSG menggandakan keunggulan setelah operan Maghnes Akliouche dimaksimalkan oleh Desire Doue menjadi gol.
Baca Juga: Prediksi Skor Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Les Parisiens Menang Besar
Belum genap satu menit berlalu, skuad asuhan Luis Enrique menambah keunggulan melalui gol Senny Mayulu sehingga skor berubah 3-0.
PSG kembali membobol gawang Villarreal dalam kurun waktu 17 menit setelah Fabian Ruiz membuat skor menjadi 4-0.
Menjelang babak pertama berakhir, Villarreal hampir memperkecil ketertinggalan, tapi tendangan Ayoze Perez dihalau oleh kiper Matvey Safonov.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022