Pesta 6 Gol Tanpa Balas ke Gawang Villarreal, PSG Cetak Sejarah

JawaPos.com - Paris Saint-Germain berpesta enam gol tanpa balas ke gawang Villarreal pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions di Stadion de la Ceramica, Villarreal, Rabu dini hari.

Tim asuhan Luis Enrique itu menciptakan sejarah dalam pertandingan Liga Champions sebagai tim tercepat yang unggul 4-0 dalam jangka waktu kurang dari 17 menit.

Dua dari enam gol PSG dicetak oleh Fabian Ruiz, sedangkan empat lainnya dilesakkan Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, dan David Boly, demikian catatan UEFA.

PSG kokoh di posisi pertama klasemen Liga Champions dengan 12 poin dari empat pertandingan, sedangkan Villarreal berada di posisi kek-29 dengan tiga poin.

PSG unggul cepat pada menitk kesembilan setelah umpan Willian Pacho dikonversi menjadi gol oleh Joao Neves.

Tiga menit kemudian PSG menggandakan keunggulan setelah operan Maghnes Akliouche dimaksimalkan oleh Desire Doue menjadi gol.

Belum genap satu menit berlalu, skuad asuhan Luis Enrique menambah keunggulan melalui gol Senny Mayulu sehingga skor berubah 3-0.

PSG kembali membobol gawang Villarreal dalam kurun waktu 17 menit setelah Fabian Ruiz membuat skor menjadi 4-0.