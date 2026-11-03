Prediksi Skor Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Les Parisiens Menang Besar

JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mengalahkan Villarreal 3-1 dalam pertandingan Liga Champions di Estadio de la Ceramica, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, berkat ketajaman lini serang yang sudah menghasilkan 14 gol dari tiga laga.

Pertemuan pertama kedua klub ini menjadi kesempatan Les Parisiens mempertahankan rekor sempurna sekaligus memperpanjang penderitaan pertahanan tuan rumah yang terus kebobolan di panggung Eropa.

PSG datang dengan modal tiga kemenangan, termasuk keberhasilan menundukkan Barcelona 4-2 pada pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, Villarreal menempati peringkat ke-19 dengan tiga poin setelah kalah dramatis 3-4 dari Liverpool.

Perbedaan performa tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan meski sejumlah pemain penting menghadapi masalah cedera.

Villarreal membutuhkan pertahanan jauh lebih disiplin jika ingin menghentikan juara bertahan dua musim beruntun tersebut.

Mengapa PSG Diunggulkan Memborong Gol? Paris Saint-Germain memiliki produktivitas paling mencolok dalam tiga pertandingan awal Liga Champions musim ini.

Pasukan Luis Enrique menghajar Slovan Bratislava 6-1 sebelum mengalahkan Manchester City dan Barcelona dengan skor identik 4-2.