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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 14.21 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Les Parisiens Menang Besar

Paris Saint-Germain membidik kemenangan keempat beruntun di Liga Champions saat menghadapi Villarreal di Estadio de la Ceramica. (PSG) - Image

Paris Saint-Germain membidik kemenangan keempat beruntun di Liga Champions saat menghadapi Villarreal di Estadio de la Ceramica. (PSG)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mengalahkan Villarreal 3-1 dalam pertandingan Liga Champions di Estadio de la Ceramica, Rabu (4/11/2026) pukul 03.00 WIB, berkat ketajaman lini serang yang sudah menghasilkan 14 gol dari tiga laga.

Pertemuan pertama kedua klub ini menjadi kesempatan Les Parisiens mempertahankan rekor sempurna sekaligus memperpanjang penderitaan pertahanan tuan rumah yang terus kebobolan di panggung Eropa.

PSG datang dengan modal tiga kemenangan, termasuk keberhasilan menundukkan Barcelona 4-2 pada pertandingan sebelumnya.

Sebaliknya, Villarreal menempati peringkat ke-19 dengan tiga poin setelah kalah dramatis 3-4 dari Liverpool.

Perbedaan performa tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan meski sejumlah pemain penting menghadapi masalah cedera.

Villarreal membutuhkan pertahanan jauh lebih disiplin jika ingin menghentikan juara bertahan dua musim beruntun tersebut.

Mengapa PSG Diunggulkan Memborong Gol?

Paris Saint-Germain memiliki produktivitas paling mencolok dalam tiga pertandingan awal Liga Champions musim ini.

Pasukan Luis Enrique menghajar Slovan Bratislava 6-1 sebelum mengalahkan Manchester City dan Barcelona dengan skor identik 4-2.

Koleksi 14 gol itu menyamai catatan Arsenal pada musim 2010–2011 sebagai jumlah gol terbanyak setelah tiga pertandingan awal kompetisi.

Editor: Banu Adikara
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