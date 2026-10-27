Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Celta Vigo, Pertahanan Tim Tamu Jadi Sorotan

Prediksi skor Celta Vigo Vs Rayo Vallecano (x @TbeParkheadf)
JawaPos.com - Rayo Vallecano melawan Celta Vigo dalam lanjutan La Liga Spanyol musim 2026/2027 pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Pertandingan yang berlangsung di Estadio de Vallecas, Madrid, ini diperkirakan berjalan sengit karena kedua tim memiliki kepentingan untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Rayo berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Celta Vigo ingin membawa pulang poin dari markas lawan.
Mengutip dari Sports Mole, Rayo Vallecano lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dengan peluang sekitar 39,99 persen.
Sementara itu, Celta Vigo memiliki peluang menang sebesar 26,9 persen, sedangkan kemungkinan pertandingan berakhir imbang mencapai 33,14 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Rayo memiliki keuntungan tipis, tetapi pertandingan tetap terbuka bagi kedua kesebelasan.
Rayo Vallecano datang dengan catatan performa yang cukup beragam. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Getafe pada pertandingan liga sebelumnya, setelah mencatatkan beberapa hasil seri dan kemenangan.
Dengan dukungan suporter sendiri, Rayo berpeluang tampil lebih agresif, terutama melalui serangan cepat dan pemanfaatan ruang di sisi lapangan. Ketajaman Sergio Camello juga dapat menjadi salah satu faktor penting bagi tuan rumah.
Di sisi lain, Celta Vigo tetap memiliki potensi memberikan perlawanan serius. Tim tamu mencatatkan kemenangan 2-1 atas Alaves dalam pertandingan liga sebelumnya.
Selain itu, statistik resmi LaLiga menunjukkan bahwa Celta kebobolan tujuh gol dalam sembilan pertandingan, jauh lebih sedikit dibandingkan Rayo yang telah kemasukan 17 gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022