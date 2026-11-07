Analisis Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Duel Penting di Papan Tengah La Liga

JawaPos.com - Real Sociedad akan hadapi Rayo Vallecano pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Reale Arena pada Minggu, 8 November 2026 pukul 22.15 WIB ini diperkirakan berjalan kompetitif karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi klasemen.

Real Sociedad mempunyai modal lebih baik menjelang pertandingan. Berdasarkan klasemen La Liga setelah 11 pertandingan, mereka menempati peringkat kelima dengan 19 poin, sementara Rayo Vallecano berada di posisi ke-12 dengan 12 poin.

Statistik tersebut membuat tuan rumah lebih diunggulkan, meskipun selisih kualitas kedua tim masih memungkinkan pertandingan berlangsung ketat.

Dari sisi permainan, Sociedad memiliki produktivitas serangan yang cukup menjanjikan dengan 20 gol.

Namun, mereka juga sudah kebobolan 20 kali sehingga konsistensi lini belakang menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan.

Rayo Vallecano sendiri telah mencetak 15 gol, tetapi kebobolan 20 kali. Kondisi ini membuka peluang bagi Sociedad untuk memanfaatkan kelemahan pertahanan tim tamu.

Menurut data dari StatsNext, Real Sociedad memiliki catatan kandang tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kandang yang dianalisis.

Sementara itu, Rayo belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan tandang dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Catatan tersebut semakin memperkuat peluang Sociedad untuk menguasai pertandingan.