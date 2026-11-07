Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.12 WIB

Analisis Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Duel Penting di Papan Tengah La Liga

Analisis Real Sociedad vs Rayo Vallecano (x @realsociedaden) - Image

Analisis Real Sociedad vs Rayo Vallecano (x @realsociedaden)

JawaPos.com - Real Sociedad akan hadapi Rayo Vallecano pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Reale Arena pada Minggu, 8 November 2026 pukul 22.15 WIB ini diperkirakan berjalan kompetitif karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi klasemen.

Real Sociedad mempunyai modal lebih baik menjelang pertandingan. Berdasarkan klasemen La Liga setelah 11 pertandingan, mereka menempati peringkat kelima dengan 19 poin, sementara Rayo Vallecano berada di posisi ke-12 dengan 12 poin.

Statistik tersebut membuat tuan rumah lebih diunggulkan, meskipun selisih kualitas kedua tim masih memungkinkan pertandingan berlangsung ketat.

Dari sisi permainan, Sociedad memiliki produktivitas serangan yang cukup menjanjikan dengan 20 gol.

Namun, mereka juga sudah kebobolan 20 kali sehingga konsistensi lini belakang menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan.

Rayo Vallecano sendiri telah mencetak 15 gol, tetapi kebobolan 20 kali. Kondisi ini membuka peluang bagi Sociedad untuk memanfaatkan kelemahan pertahanan tim tamu.

Menurut data dari StatsNext, Real Sociedad memiliki catatan kandang tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kandang yang dianalisis.

Sementara itu, Rayo belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan tandang dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Catatan tersebut semakin memperkuat peluang Sociedad untuk menguasai pertandingan.

Rayo Vallecano tetap berpotensi memberikan kejutan jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan serangan balik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Real Sociedad Vs Olympique Lyon di Liga Europa: Tim Tamu Terpuruk di Anoeta - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Sociedad Vs Olympique Lyon di Liga Europa: Tim Tamu Terpuruk di Anoeta

Kamis, 5 November 2026 | 15.03 WIB

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Txuri-urdin Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Real Sociedad: Txuri-urdin Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

Minggu, 1 November 2026 | 17.17 WIB

Prediksi Skor Real Sociedad vs Levante: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Siap Beri Kejutan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Sociedad vs Levante: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Siap Beri Kejutan

Senin, 26 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore