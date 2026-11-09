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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 10 November 2026 | 00.55 WIB

Dua Penyelamatan Emil Audero Tak Mampu Selamatkan Rayo Vallecano dari Kekalahan Lawan Real Sociedad

Penjaga gawang Rayo Vallecano Emil Audero. (Istimewa) - Image

Penjaga gawang Rayo Vallecano Emil Audero. (Istimewa)

JawaPos.com-Emil Audero harus mengalami kekalahan bersama Rayo Vallecano saat melawan Real Sociedad di pekan ke-12 liga Spanyol.

Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Reale Arena, Minggu (8/11). 

Kedua tim bermain sama kuat di babak pertama hingga laga berakhir imbang. Laga baru bejalan menarik, ketika memasuki babak kedua. 

Real Sociedad berhasil unggul pada menit ke-67 yang dicetak Orri Oskarsson.

Hingga laga berakhir, Rayo Vallecano tidak mampu menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan. 

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero kembali menjadi pilihan utama Rayo Vallecano.

Bermain selama 90 menit, dia mendapatkan rating 6,4 dari Fotmob

Meski kebobolan satu gol, Emil Audero tetap tampil dengan performa terbaiknya.

Dia berhasil melakukan dua penyelamatan di menit ke-58 dan 86.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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