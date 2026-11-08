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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 03.34 WIB

Prediksi Skor Real Sociedad vs Rayo Vallecano: Ujian Berat Emil Audero di Markas La Real

Emil Audero akan menjadi andalan Rayo Vallecano saat melawan Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol. (Rayo Vallecano) - Image

Emil Audero akan menjadi andalan Rayo Vallecano saat melawan Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol. (Rayo Vallecano)

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Real Sociedad pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027.

Pertandingan di Stadion Anoeta, Minggu (8/11) pukul 22.15 WIB tersebut berpotensi menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menunjukkan kemampuan di bawah mistar gawang.

Kiper Timnas Indonesia itu diperkirakan kembali dipercaya sebagai penjaga gawang utama Rayo Vallecano.

Emil Audero memiliki modal positif setelah tampil gemilang ketika timnya mengalahkan Celta Vigo dengan skor 3-0 pada pertandingan sebelumnya.

Dalam pertandingan yang berlangsung pada 31 Oktober 2026 tersebut, Audero bermain penuh selama 90 menit dan berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

Hasil itu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut setelah Rayo sempat mengalami kekalahan telak dari Elche.

Real Sociedad memiliki produktivitas gol yang cukup baik dengan koleksi 20 gol dari 11 pertandingan La Liga musim ini.

Tim asuhan Pellegrino Matarazzo juga memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di kandang dalam kompetisi liga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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