Ribut saat Hadapi AS Roma, Pelatih Napoli Massimiliano Allegri Didenda Rp 202 Juta

JawaPos.com - Pelatih Napoli Massimiliano Allegri dijatuhi sanksi larangan mendampingi tim dalam dua pertandingan Serie A setelah dinilai melontarkan pernyataan kasar kepada ofisial pertandingan dan bersikap agresif terhadap staf AS Roma.

Sanksi itu dijatuhkan setelah Napoli bermain imbang 3-3 melawan Roma di kandang sendiri pada Sabtu (24/10).

Selain larangan dua pertandingan, Allegri juga dijatuhi denda sebesar EUR 10.000 atau sekitar Rp 202 juta. Keputusan itu diumumkan oleh otoritas disiplin Serie A pada Senin (26/10) lewat situs resminya.

Insiden yang membuat Allegri diusir dari lapangan terjadi tidak lama setelah Leonardo Balerdi mencetak gol penyama kedudukan untuk Roma pada menit-menit akhir pertandingan.

Allegri memprotes gol itu karena meyakini terdapat pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Namun, setelah wasit melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR) dan gol itu dinilai sah, pelatih Napoli itu marah hingga akhirnya menerima kartu merah langsung.

Dalam keputusan itu, otoritas disiplin menyatakan Allegri melakukan pelanggaran terhadap ofisial pertandingan. Ia juga disebut menunjukkan perilaku agresif terhadap anggota staf tim lawan ketika berada di ruang ganti.

“Pada menit ke-45 babak kedua, ia melontarkan pernyataan yang menghina ke arah perangkat pertandingan. Selain itu, saat berada di ruang ganti, ia melontarkan pernyataan yang sangat tidak sopan kepada perangkat pertandingan yang sama serta menunjukkan sikap agresif terhadap seorang pengurus tim lawan,” tulis dokumen yang diterbitkan otoritas disiplin.

Pelanggaran itu dilaporkan oleh ofisial keempat Juan Luca Sacchi serta wasit utama Andrea Colombo. Insiden yang terjadi setelahnya juga dicatat oleh petugas Kantor Kejaksaan Federasi Sepak Bola Italia. Akibat hukuman itu, Allegri dipastikan tidak dapat mendampingi Napoli saat menghadapi Monza pada Kamis (29/10) dan Juventus pada 2 November.