Prediksi Napoli vs Bodo Glimt: Tuan Rumah Incar 3 Poin, Tim Tamu Datang Penuh Percaya Diri

Napoli membidik kemenangan tandang ketika menghadapi Venezia di Stadio Pier Luigi Penzo pada lanjutan Serie A Italia, Sabtu (17/10/2026). (Napoli)
JawaPos.com - Napoli akan menghadapi Bodo/Glimt pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Rabu, 21 Oktober 2026, dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Laga tersebut akan disiarkan secara langsung melalui layanan streaming Vidio.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Napoli untuk memperbaiki posisi sekaligus mengakhiri catatan buruk di kompetisi Eropa.
Tim berjuluk Partenopei itu belum mendapatkan poin dari dua pertandingan awal fase liga.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Napoli tentu berharap bisa meraih kemenangan perdana dan menjaga peluang untuk bersaing di Liga Champions musim ini.
Namun, misi tersebut tidak akan berjalan mudah. Napoli masih belum menemukan konsistensi permainan, sementara Bodo/Glimt datang dengan modal positif setelah menumbangkan Borussia Dortmund pada pertandingan sebelumnya.
Klub asal Norwegia itu juga memiliki catatan yang cukup menjanjikan di kompetisi Eropa dalam beberapa waktu terakhir.
Napoli menghadapi pertandingan ini setelah menelan kekalahan 0-1 dari Venezia dalam lanjutan kompetisi domestik pada 17 Oktober 2026.
Hasil tersebut menambah tekanan bagi skuad asuhan Massimiliano Allegri yang sebelumnya juga kalah 1-3 dari Villarreal di Liga Champions.
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