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Penulis: Risma Azzah Fatin
Rabu, 4 November 2026 | 16.37 WIB

Pernyataan Harry Kane Soal LaLiga Memunculkan Spekulasi tentang Masa Depannya Bersama Bayern Munich

Harry Kane (Bein Sports) - Image

Harry Kane (Bein Sports)

JawaPos.com – Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, mengungkapkan ketertarikannya untuk berkarier di kompetisi sepak bola Spanyol apabila mendapat kesempatan pada masa mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (3/11), Pemain tim nasional Inggris tersebut mengaku sejak kecil mengagumi sepak bola Spanyol, terutama keberhasilan tim nasionalnya meraih dua gelar Piala Eropa dan satu trofi Piala Dunia pada periode 2008 hingga 2012.

Selain itu, Kane juga mengidolakan Barcelona dan Real Madrid yang pernah diperkuat sejumlah pemain legendaris, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Kekaguman tersebut disampaikan Kane dalam konferensi pers menjelang pertandingan menghadapi Atletico Madrid pada Selasa.

Kane menyebut sepak bola Spanyol selalu berada di level tertinggi dan mengakui memiliki keinginan untuk merasakan atmosfer kompetisi di negara tersebut.

Kane beranggapan kesempatan bermain di Spanyol belum pernah datang sepanjang perjalanan karier profesionalnya hingga saat ini.

Meski membuka peluang untuk berkarier di Spanyol, Kane mengaku sangat bahagia dengan perjalanan profesionalnya bersama Bayern Munich.

Kane kerap menilai setiap perjalanan memiliki tujuan tersendiri dan pengalamannya di klub Jerman tersebut telah memberikan banyak kesuksesan.

Editor: Novia Tri Astuti
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