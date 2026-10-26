Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.26 WIB

Jose Mourinho Angkat Mental Andriy Lunin, Tampil Gemilang di Laga El Clasico

Kiper Real madrid Andriy Lunin tampil gemilang di El Clasico mengalahkan Barcelona. (Instagram/@lunin_andrey) - Image

Kiper Real madrid Andriy Lunin tampil gemilang di El Clasico mengalahkan Barcelona. (Instagram/@lunin_andrey)

JawaPos.com - Jose Mourinho menunjukkan cara membangun kepercayaan diri Andriy Lunin.

Kiper asal Ukraina tersebut tampil gemilang dalam kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico.

Lunin menghadapi situasi yang tidak mudah menjelang pertandingan di Spotify Camp Nou.

Hanya beberapa jam sebelum Real Madrid bertandang ke markas rival abadi mereka, kabar buruk datang mengenai kondisi Thibaut Courtois yang dipastikan absen karena sakit.

Situasi tersebut membuat Lunin harus mengambil alih posisi penjaga gawang utama.

Padahal, dia belum sekalipun tampil sepanjang musim ini.

Selain harus menghadapi tekanan pertandingan sebesar El Clasico, kiper berusia tersebut juga harus bermain di tengah atmosfer stadion yang sangat tidak bersahabat.

Namun, Lunin mampu menjawab tantangan itu dengan penampilan impresif.

Salah satu momen terpentingnya terjadi pada babak kedua ketika dia melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan sundulan Gerard Martín.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Pangkas Jarak dengan Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Pangkas Jarak dengan Barcelona

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Rekor Kandang Blaugrana Diuji Jose Mourinho - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Rekor Kandang Blaugrana Diuji Jose Mourinho

Senin, 26 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Sindir Real Madrid soal Wasit, Fermin Lopez Tetap Waspadai Courtois dan Mbappe - Image
Sepak Bola Dunia

Sindir Real Madrid soal Wasit, Fermin Lopez Tetap Waspadai Courtois dan Mbappe

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.35 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore