Jose Mourinho Angkat Mental Andriy Lunin, Tampil Gemilang di Laga El Clasico

JawaPos.com - Jose Mourinho menunjukkan cara membangun kepercayaan diri Andriy Lunin.

Kiper asal Ukraina tersebut tampil gemilang dalam kemenangan Real Madrid atas Barcelona di El Clasico.

Lunin menghadapi situasi yang tidak mudah menjelang pertandingan di Spotify Camp Nou.

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Hanya beberapa jam sebelum Real Madrid bertandang ke markas rival abadi mereka, kabar buruk datang mengenai kondisi Thibaut Courtois yang dipastikan absen karena sakit.

Situasi tersebut membuat Lunin harus mengambil alih posisi penjaga gawang utama.

Padahal, dia belum sekalipun tampil sepanjang musim ini.

Selain harus menghadapi tekanan pertandingan sebesar El Clasico, kiper berusia tersebut juga harus bermain di tengah atmosfer stadion yang sangat tidak bersahabat.

Namun, Lunin mampu menjawab tantangan itu dengan penampilan impresif.